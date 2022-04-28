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    Музеи

    Объявлена программа «Ночи музеев» — 2022

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    Ежегодная «Ночь музеев» пройдет в Петербурге 21 мая, и уже известны ее участники — сообщили 28 апреля в комитете по культуре. Свыше сотни музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов подготовили свои высказывания на общую тему «Точка отсчета». В качестве одной из возможных — и частых — трактовок словосочетания стало 350-летие со дня рождения Петра I.

    Помимо площадок, регулярно участвующих в акции, петербуржцы впервые в «Ночь музеев» смогут побывать во дворце Петра I в Стрельне и в новом филиале Музея городской скульптуры «Невский, 19». Многие площадки проведут экскурсии и программы на свежем воздухе — например, ЦВЗ «Манеж» и Русский музей в Летнем саду.

    Билеты на акцию можно будет купить начиная с 29 апреля. По новым правилам, как и в прошлом году, музеи и время их посещения нужно будет выбрать заранее.

    Полная программа — на сайте.

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