Объявлена программа «Ночи музеев» — 2022

Ежегодная «Ночь музеев» пройдет в Петербурге 21 мая, и уже известны ее участники — сообщили 28 апреля в комитете по культуре. Свыше сотни музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов подготовили свои высказывания на общую тему «Точка отсчета». В качестве одной из возможных — и частых — трактовок словосочетания стало 350-летие со дня рождения Петра I.



Помимо площадок, регулярно участвующих в акции, петербуржцы впервые в «Ночь музеев» смогут побывать во дворце Петра I в Стрельне и в новом филиале Музея городской скульптуры «Невский, 19». Многие площадки проведут экскурсии и программы на свежем воздухе — например, ЦВЗ «Манеж» и Русский музей в Летнем саду.

