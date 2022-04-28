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    Снегопад избирателен: туча над Петербургом приняла сложную форму

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    2 комментария

    В Петербурге утром 28 апреля снова пошёл снег, но не во всех районах.

    На карте погоды «Яндекса» видно, что туча растянулась над городом с запада на восток, при этом южные районы города остаются свободными от осадков.

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    Даже в рамках одного небольшого Петроградского района где-то снегопад довольно сильный, а где-то, например у Биржевого моста, его вообще не заметно.

    Каменноостровский проспект, 66
    Каменноостровский проспект, 66Фото: читатель «Фонтанки» Даниил
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    В Приморском районе тоже кружатся белые хлопья.

    Фонтанка.ру

    27 апреля снегопад в Петербурге начался в первой половине дня, а к вечеру усилился. В Ленобласти землю почти полностью укрыло белым «одеялом». К вечеру небо расчистилось, и горожане наблюдали умопомрачительный закат. Снег ожидается в Петербурге и в ближайшие два дня.

    Каменноостровский проспект, 66
    Каменноостровский проспект, 66Фото: читатель «Фонтанки» Даниил

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    Комментарии (2)

    aprahka
    Какой витиеватый заголовок у Фонтанки однако...
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