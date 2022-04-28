Снегопад избирателен: туча над Петербургом приняла сложную форму

В Петербурге утром 28 апреля снова пошёл снег, но не во всех районах.
На карте погоды «Яндекса» видно, что туча растянулась над городом с запада на восток, при этом южные районы города остаются свободными от осадков.
Даже в рамках одного небольшого Петроградского района где-то снегопад довольно сильный, а где-то, например у Биржевого моста, его вообще не заметно.
В Приморском районе тоже кружатся белые хлопья.
Фонтанка.ру
27 апреля снегопад в Петербурге начался в первой половине дня, а к вечеру усилился. В Ленобласти землю почти полностью укрыло белым «одеялом». К вечеру небо расчистилось, и горожане наблюдали умопомрачительный закат. Снег ожидается в Петербурге и в ближайшие два дня.