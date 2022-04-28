После погони за каршерингом со стрельбой в Веселом Поселке задержали бывалого петербуржца

В центре Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, который из газового пистолета отстреливался от двух мужчин, пытавшихся остановить его «Рено».



Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, 33-летнего мужчину задержали накануне около половины восьмого утра у дома 6 по Спасскому переулку. У него изъяли аэрозольный пистолет «Пионер», из которого он, предположительно, стрелял в двух мужчин 26 апреля на улице Тельмана.



«Фонтанка» писала, что они пытались остановить автомобиль, в котором был мужчина. Никто не пострадал.

