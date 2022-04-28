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    После погони за каршерингом со стрельбой в Веселом Поселке задержали бывалого петербуржца

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    В центре Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, который из газового пистолета отстреливался от двух мужчин, пытавшихся остановить его «Рено».

    Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, 33-летнего мужчину задержали накануне около половины восьмого утра у дома 6 по Спасскому переулку. У него изъяли аэрозольный пистолет «Пионер», из которого он, предположительно, стрелял в двух мужчин 26 апреля на улице Тельмана.

    «Фонтанка» писала, что они пытались остановить автомобиль, в котором был мужчина. Никто не пострадал.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Задержанный ранее уже был судим за разбой, нападение и сбыт наркотиков.

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