В Веселом Поселке автомобилист прокладывал себе дорогу выстрелами

Водителя каршеринга ищут в Невском районе после стрельбы по людям.
Сообщения о выстрелах у дома 54, корпус 3, по улице Тельмана поступили от очевидцев накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля.
Наряд полиции застал на месте 36-летнего местного жителя, который поведал о конфликте с водителем каршеринга. Тот якобы несколько раз выстрелил из газового пистолета в мужчину и его 27-летнего приятеля, жителя Рязанской области, после чего уехал на «Рено Дастере».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.