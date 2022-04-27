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    В Веселом Поселке автомобилист прокладывал себе дорогу выстрелами

    3681
    4 комментария

    Водителя каршеринга ищут в Невском районе после стрельбы по людям.

    Сообщения о выстрелах у дома 54, корпус 3, по улице Тельмана поступили от очевидцев накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля.

    Наряд полиции застал на месте 36-летнего местного жителя, который поведал о конфликте с водителем каршеринга. Тот якобы несколько раз выстрелил из газового пистолета в мужчину и его 27-летнего приятеля, жителя Рязанской области, после чего уехал на «Рено Дастере».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (4)

    antioquia
    Когда вам пишут, тухлянка, больше таких новостей, так это - сарказм )))))
    Софокл Аристархович
    Каршеринг - ЗЛО!
    Каршенгисты - диагноз (к счастью... не все!)!!!
    07A
    00.12 час. "На Тельмана таксист оборонялся от пешеходов газовым пистолетом и попал на видео."-это не та же новость, да еще и с видео?
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