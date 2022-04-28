Не как Уимблдон. Roland Garros разрешает россиянам и белорусам участвовать в турнире

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros сохраняют свою позицию относительно российских и белорусских игроков: они смогут принять участие в турнире, соблюдая принцип строгого нейтралитета. Об этом 27 апреля сообщило издание RMC Sport. Таким образом, Roland Garros не последовал примеру Уимблдона.



Теннисисты из РФ и Белоруссии будут выступать во Франции под нейтральным флагом. Кроме того, если они выиграют, не будут звучать гимны их стран.



Roland Garros в нынешнем году состоится в период с 22 мая по 6 июня.

