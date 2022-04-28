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    Байден заявил, что это он поднял вопрос об освобождении Рида

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    Президент США Джо Байден заявил, что поднял вопрос о необходимости освобождения американца Тревора Рида, осуждённого в России, минувшей зимой. Его слова привёл пресс-пул Белого дома, передаёт 28 апреля ТАСС.

    «Я сделал это. Я поднял этот вопрос. <...> Это было три месяца назад», — сказал Байден.

    27 апреля прошёл обмен находившегося в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который в 2010 году в США был приговорён к 20 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков (сам он отрицал вину и называл дело сфабрикованным). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что обмен состоялся «в результате длительного переговорного процесса».

    Тревор Рид — студент из США, осуждённый в РФ за нападение на полицейских летом 2019 года. Согласно фабуле дела, 16 августа 2019-го в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ругается с несколькими женщинами на Ленинградском шоссе в Москве. Прибывший на место экипаж ППС попытался его успокоить, однако тот оказал силовикам сопротивление. Уже по пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских: порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу. Суд приговорил Рида к девяти годам колонии.

    Бывший российский лётчик Константин Ярошенко был заключён в американскую тюрьму по решению местного суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.

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