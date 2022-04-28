Байден заявил, что это он поднял вопрос об освобождении Рида

Президент США Джо Байден заявил, что поднял вопрос о необходимости освобождения американца Тревора Рида, осуждённого в России, минувшей зимой. Его слова привёл пресс-пул Белого дома, передаёт 28 апреля ТАСС.



«Я сделал это. Я поднял этот вопрос. <...> Это было три месяца назад», — сказал Байден.



27 апреля прошёл обмен находившегося в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который в 2010 году в США был приговорён к 20 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков (сам он отрицал вину и называл дело сфабрикованным). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что обмен состоялся «в результате длительного переговорного процесса».

