«Рыбов» покажут. Праздник корюшки возвращается к Петропавловской крепости

Весной 2022 года в Петербурге вновь состоится традиционный праздник корюшки. Об этом сообщили организаторы 27 апреля. Уже известны даты мероприятия — 14 и 15 мая. Программа пока в стадии формирования.



«Конечно, место же новое, — ответил директор фестиваля Александр Гаврилов на вопрос «Фонтанки» о том, будут ли нововведения в этом году. — Мы у Петропавловской крепости начинали, давно это было, потом делали в «Ленэкспо», потом пандемия. А после пандемии уже «Ленэкспо» закрылось, поэтому мы вернулись в Петропавловку. Во-первых, там будет зорбинг, во-вторых, есть возможность подъезжать на катере, и мы будем ее использовать — там же водное пространство. Ну а в основном, конечно, то же самое — «зарыбление», конкурс рыбаков, бассейн с живой рыбой».

