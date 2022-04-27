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    «Рыбов» покажут. Праздник корюшки возвращается к Петропавловской крепости

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    2 комментария

    Весной 2022 года в Петербурге вновь состоится традиционный праздник корюшки. Об этом сообщили организаторы 27 апреля. Уже известны даты мероприятия — 14 и 15 мая. Программа пока в стадии формирования.

    «Конечно, место же новое, — ответил директор фестиваля Александр Гаврилов на вопрос «Фонтанки» о том, будут ли нововведения в этом году. — Мы у Петропавловской крепости начинали, давно это было, потом делали в «Ленэкспо», потом пандемия. А после пандемии уже «Ленэкспо» закрылось, поэтому мы вернулись в Петропавловку. Во-первых, там будет зорбинг, во-вторых, есть возможность подъезжать на катере, и мы будем ее использовать — там же водное пространство. Ну а в основном, конечно, то же самое — «зарыбление», конкурс рыбаков, бассейн с живой рыбой».

    Вход на фестиваль в этом году будет бесплатным и без возрастных ограничений.

    Нынешний праздник корюшки в Петербурге станет первым за три года: в 2020 и 2021 году пикнику мешала пандемия. Проводить кулинарное мероприятие онлайн не сочли возможным. «Там же запах моря, рыбы... да там все живое! Мы не хотим портить праздник», — объяснял тогда Александр Гаврилов.

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    Комментарии (2)

    Батарейкин
    По 900 крупная, мелочь по 750 же))))
    муматор
    по тыщонке за кг будут впаривать? Ну, за такие денежки пусть понаехалово и хавает.
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