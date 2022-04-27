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    Боря прочёл мифы и придумал имя лемуру из Ленинградского зоопарка

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    3 комментария

    Посетители Ленинградского зоопарка выбрали имя для детёныша лемуров. Предложений было около тысячи.

    Малышка родилась в семействе кошачьих лемуров год назад, 26 апреля, но имя ей стали выбирать недавно. В зоопарке хотели, чтобы её имя было созвучно кличкам членов её семьи: мамы Нимфы, папы Алфея и сестрёнки Атреи.

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    «В этот раз в конкурсе поучаствовало очень много посетителей: к 24 апреля мы насчитали 929 записок с самыми разнообразными вариантами! Среди них больше 100 были греческими: Гера, Офелия, Диана, Деметра, Ариадна (Рири), Антея и другие. Многие участники решили придумать свои клички — Милашечка, Лемуритта, Сельмура, Ежевичка, Мята и много-много разных. Однако было одно имя, которое очень понравилось работникам зоопарка: Геба, в честь древнегреческой богини юности. И теперь так зовут малышку лемурчика!» — рассказывают в соцсетях зоопарка 27 апреля.

    Кличку Геба предложил 6-летний петербуржец Борис, который ходит на детские занятия в зоопарке и очень увлечён животными. Его мама пояснила, что накануне они как раз читали «Легенды и мифы Древней Греции».

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    Комментарии (3)

    душилидушили
    Отличный звереныш и имя!
    07A
    Маленький мальчик назвал лемура в честь дедушки, который служил в организации из трех букв-в просторечии Гебе!
    Денеб
    А слабо было назвать лемуриху Сепулькой?
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