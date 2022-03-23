Лемуру из Ленинградского зоопарка ищут имя. Он уже большой, но только сейчас о нём узнали кое-что важное

Расположенный в Петербурге Ленинградский зоопарк объявляет конкурс на имя для кошачьего лемура. Теперь известно, что оно должно быть женским. На выбор есть месяц. Об этом 23 марта сообщает городской комитет по культуре.
«Семейство кошачьих лемуров в зоопарке пополнилось весной прошлого года, но из-за особенностей этого вида животных пол детеныша специалистам удалось определить совсем недавно. Новым жителем зоосада оказалась самочка. По словам сотрудников, она уже взрослая, много бегает и играет, а из еды больше всего любит сухофрукты и сельдерей. По традиции зоопарк объявляет конкурс на имя для малышки», — говорится в сообщении.
Записки с именами и контактными данными зоопарк ждёт с 24 марта по 24 апреля в павильоне «Приматы», специальный ящик установят рядом с вольером. Итоги конкурса будут подведены 27 апреля.
Как писала «Фонтанка», малыш родился в семье Нимфы и Алфея 26 апреля 2021 года. Он быстро научился лазать по деревьям, но долгое время держался рядом с мамой.