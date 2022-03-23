Лемуру из Ленинградского зоопарка ищут имя. Он уже большой, но только сейчас о нём узнали кое-что важное

Расположенный в Петербурге Ленинградский зоопарк объявляет конкурс на имя для кошачьего лемура. Теперь известно, что оно должно быть женским. На выбор есть месяц. Об этом 23 марта сообщает городской комитет по культуре .

«Семейство кошачьих лемуров в зоопарке пополнилось весной прошлого года, но из-за особенностей этого вида животных пол детеныша специалистам удалось определить совсем недавно. Новым жителем зоосада оказалась самочка. По словам сотрудников, она уже взрослая, много бегает и играет, а из еды больше всего любит сухофрукты и сельдерей. По традиции зоопарк объявляет конкурс на имя для малышки», — говорится в сообщении.

Записки с именами и контактными данными зоопарк ждёт с 24 марта по 24 апреля в павильоне «Приматы», специальный ящик установят рядом с вольером. Итоги конкурса будут подведены 27 апреля.



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