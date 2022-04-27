Московский мундеп Горинов арестован по делу о фейках про армию

Пресненский суд Москвы заключил под стражу муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова, сообщает 27 апреля «Интерфакс».
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Горинову меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня 2022 года», — рассказала агентству пресс-секретарь суда Лела Кокая.
По словам адвоката Сергея Тельнова, решение суда об аресте будет обжаловано.
Горинов был задержан 26 апреля. Через несколько часов, вечером, СК предъявил ему обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о деятельности российских Вооружённых сил). Вторым фигурантом по уголовному делу проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Она, по данным агентства, выехала из страны.
Член совета депутатов, оппозиционер Илья Яшин 26 апреля сообщил «Интерфаксу» об обыске, а также о том, что уголовное дело