Трамваи и троллейбусы временно меняют маршрут из-за перекрытий на Благодатной

Перекрытия и аномальные пробки добавляют сложностей не только автомобилистам, но и общественному транспорту. В Московском районе Петербурга в вечерний час пик 27 апреля маршруты меняют троллейбусы и трамваи.
Как сообщили в Горэлектротрансе, с 16:50 ГИБДД перекрыла движение по Благодатной улице от Бухарестской. По объездным трассам пустили электротранспорт. По данным «Яндекс.Карт», к половине восьмого вечера автомобилисты стоят на Благодатной от Кубинской до Витебского проспекта.
Трамваи № 43, 45 от конечной станции «Ст. м. «Купчино» следуют до конечной станции «Карбюраторный з-д».
Троллейбусы:
- № 36 от к/ст. «Ст. Сортировочная» следуют в обход по проспекту Космонавтов и Кузнецовской улице;
- № 39 следуют от к/ст. «Купчино» до к/ст. «Ст. Сортировочная».
В среду в город приехали ВИП-участники встречи членов Совета законодателей при Федеральном собрании. Вечером в Петербурге усилился снегопад.