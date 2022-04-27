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    Трамваи и троллейбусы временно меняют маршрут из-за перекрытий на Благодатной

    805
    1 комментарий

    Перекрытия и аномальные пробки добавляют сложностей не только автомобилистам, но и общественному транспорту. В Московском районе Петербурга в вечерний час пик 27 апреля маршруты меняют троллейбусы и трамваи.

    Как сообщили в Горэлектротрансе, с 16:50 ГИБДД перекрыла движение по Благодатной улице от Бухарестской. По объездным трассам пустили электротранспорт. По данным «Яндекс.Карт», к половине восьмого вечера автомобилисты стоят на Благодатной от Кубинской до Витебского проспекта.

    Трамваи № 43, 45 от конечной станции «Ст. м. «Купчино» следуют до конечной станции «Карбюраторный з-д».

    Троллейбусы:

    • № 36 от к/ст. «Ст. Сортировочная» следуют в обход по проспекту Космонавтов и Кузнецовской улице;
    • № 39 следуют от к/ст. «Купчино» до к/ст. «Ст. Сортировочная».

    В среду в город приехали ВИП-участники встречи членов Совета законодателей при Федеральном собрании. Вечером в Петербурге усилился снегопад.

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    Комментарии (1)

    Ivanov_I_I
    >ВИП-участники встречи членов Совета законодателей при Федеральном Собрании

    ну-ну
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