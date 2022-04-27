Трамваи и троллейбусы временно меняют маршрут из-за перекрытий на Благодатной

Перекрытия и аномальные пробки добавляют сложностей не только автомобилистам, но и общественному транспорту. В Московском районе Петербурга в вечерний час пик 27 апреля маршруты меняют троллейбусы и трамваи.



Как сообщили в Горэлектротрансе, с 16:50 ГИБДД перекрыла движение по Благодатной улице от Бухарестской. По объездным трассам пустили электротранспорт. По данным «Яндекс.Карт», к половине восьмого вечера автомобилисты стоят на Благодатной от Кубинской до Витебского проспекта.



Трамваи № 43, 45 от конечной станции «Ст. м. «Купчино» следуют до конечной станции «Карбюраторный з-д».

