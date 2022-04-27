В Петербурге аномальные пробки, в центре коллапс

Дороги Петербурга 27 апреля «покраснели» раньше обычного. «Яндекс» зафиксировал 7-балльную загруженность улиц около 17:20. Обычно в это время бывает 5–6 баллов.
Больше всего «бордовых» пробок (то есть тех, где скорость движения минимальна) в центре города. На карте указано, что перекрыта Дворцовая набережная.
«Яндекс» зафиксировал две необычные пробки, обе в центре:
- 17:06 — Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, от Австрийской площади до Гороховой улицы. Пробка растянулась на 4,2 км. В ней можно потерять 1 час 5 минут. Обычно этот участок можно проехать за 32 минуты.
- 17:24 — Садовая улица, набережная Лебяжьей канавки, от Лермонтовского проспекта до Дворцовой набережной. Пробка растянулась на 4,3 км. В ней можно потерять 1 час 10 минут. Обычно этот участок можно проехать за 28 минут.
На КАД самая сложная ситуация между проспектом Культуры и съездом на Токсовское шоссе.
Вечером в Петербурге усилился снегопад. В этот же день в город приехали ВИП-участники встречи членов Совета законодателей при Федеральном Собрании.