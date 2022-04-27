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    В Петербурге аномальные пробки, в центре коллапс

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    5 комментариев

    Дороги Петербурга 27 апреля «покраснели» раньше обычного. «Яндекс» зафиксировал 7-балльную загруженность улиц около 17:20. Обычно в это время бывает 5–6 баллов.

    Фото: читательница «Фонтанки» Яна
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    Больше всего «бордовых» пробок (то есть тех, где скорость движения минимальна) в центре города. На карте указано, что перекрыта Дворцовая набережная.

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    Перекрытие движения на Шпалерной и Таврической. Фото из телеграм-канала <a href="https://t.me/Megapolisonline/74483" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
    Перекрытие движения на Шпалерной и Таврической. Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
    Перекрытие движения на Шпалерной и Таврической. Фото из телеграм-канала <a href="https://t.me/Megapolisonline/74483" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мегаполис»</a>
    Перекрытие движения на Шпалерной и Таврической. Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
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    «Яндекс» зафиксировал две необычные пробки, обе в центре:

    • 17:06 — Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, от Австрийской площади до Гороховой улицы. Пробка растянулась на 4,2 км. В ней можно потерять 1 час 5 минут. Обычно этот участок можно проехать за 32 минуты.
    • 17:24 — Садовая улица, набережная Лебяжьей канавки, от Лермонтовского проспекта до Дворцовой набережной. Пробка растянулась на 4,3 км. В ней можно потерять 1 час 10 минут. Обычно этот участок можно проехать за 28 минут.

    На КАД самая сложная ситуация между проспектом Культуры и съездом на Токсовское шоссе.

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    Вечером в Петербурге усилился снегопад. В этот же день в город приехали ВИП-участники встречи членов Совета законодателей при Федеральном Собрании.

    Фото: читательница «Фонтанки» Яна

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    Комментарии (5)

    274711644
    Ради "дедушки" можно потерпеть!!! Правильные вещи говорит!!!
    Вышибатя
    Холопы постоят
    Дежурный по объединению
    Ну що там, Пэтро, "встретятся в экспофоруме и разлетятся по своим делам"?
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