Трасса «Вологда — Новая Ладога» стала реверсивной на обходе Пикалево

Дорожники ограничили движение на федеральной трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленинградской области. На участке у Пикалево транспорт несколько дней будут перепускать по очереди.



С 27 апреля по 1 мая на участке трассы А-114 с 390-го по 400-й километр — обходе города Пикалево — будут поэтапно вводить реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость на участке ограничили до 40 км/ч. Там всего две полосы — по одной в каждом направлении. Реверсивное движение будут вводить днем — с 8:00 до 20:00.