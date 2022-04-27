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    Трасса «Вологда — Новая Ладога» стала реверсивной на обходе Пикалево

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    1 комментарий
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники ограничили движение на федеральной трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленинградской области. На участке у Пикалево транспорт несколько дней будут перепускать по очереди.

    С 27 апреля по 1 мая на участке трассы А-114 с 390-го по 400-й километр — обходе города Пикалево — будут поэтапно вводить реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость на участке ограничили до 40 км/ч. Там всего две полосы — по одной в каждом направлении. Реверсивное движение будут вводить днем — с 8:00 до 20:00.

    На объездной устраивают основание продольных водоотводных лотков и занимаются планировкой полосы отвода. Работы ведет АО ВАД.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии (1)

    hal9000
    Когда они этот участок уже закончат??...перерыли там все..не проехать не пройти
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