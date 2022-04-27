Данила Козловский судится из-за «Караморы»: его не показывают из-за обращений граждан

Данила Козловский судится из-за своего сериала «Карамора». О том, что ООО «ДК интертеймент», которое принадлежит Козловскому, подало иск к ООО «Старт студио», 27 апреля сообщили «Ведомости». «Стар Студио» не может заплатить за ранее приобретенные права на сериал, потому что теперь его невозможно продать за рубеж, а с показом в России тоже возникли сложности.



По информации издания, Козловский хочет взыскать 128,1 миллиона рублей, которые ему недоплатили за сериал «Карамора». Он передал исключительные права «Стар Студио» на сам сериал, а также на сценарии и другие сопутствующие материалы (тизеры, фотографии, видеоролики и т. д.) за 957,5 миллиона рублей. Эти деньги должны были поступать траншами по 125 миллионов. Не получив в марте перечислений, компания Козловского обратилась в суд. 128,1 миллиона — это сумма с учетом пени за просрочку. Дата заседания суда по делу пока не назначена.

