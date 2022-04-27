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    Кино

    Данила Козловский судится из-за «Караморы»: его не показывают из-за обращений граждан

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    5 комментариев

    Данила Козловский судится из-за своего сериала «Карамора». О том, что ООО «ДК интертеймент», которое принадлежит Козловскому, подало иск к ООО «Старт студио», 27 апреля сообщили «Ведомости». «Стар Студио» не может заплатить за ранее приобретенные права на сериал, потому что теперь его невозможно продать за рубеж, а с показом в России тоже возникли сложности.

    По информации издания, Козловский хочет взыскать 128,1 миллиона рублей, которые ему недоплатили за сериал «Карамора». Он передал исключительные права «Стар Студио» на сам сериал, а также на сценарии и другие сопутствующие материалы (тизеры, фотографии, видеоролики и т. д.) за 957,5 миллиона рублей. Эти деньги должны были поступать траншами по 125 миллионов. Не получив в марте перечислений, компания Козловского обратилась в суд. 128,1 миллиона — это сумма с учетом пени за просрочку. Дата заседания суда по делу пока не назначена.

    В пресс-службе Start «Ведомостям» сообщили, что надеются на досудебное разрешение спора, потому что финансовые сложности у компании возникли из-за «форс-мажорных обстоятельств». Компания рассчитывала прокатывать сериал за границей и в России, но после начала специальной военной операции эти планы оказались неосуществимы: контакты с международными видеосервисами приостановлены. Но и в России с показом сериала «Карамора» теперь возникли проблемы.

    «В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы», — приводят «Ведомости» ответ пресс-службы Start.

    «Карамора» — фэнтези-сериал про альтернативную историю довоенной России начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Это первый телесериал Данилы Козловского, в котором он сыграл главную роль и выступил в качестве режиссёра и продюсера.

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    Комментарии (5)

    jokir
    За это УГ почти лярд???
    😂 жду обзор от БэдКомедиана
    Stakatto
    Мои ощущения после просмотра - сериал про то, что любой политик по сути там кровопийца или еще хуже. Конечно, это возмущает кого-то, странно, что его вообще выпустили.
    07A
    Думаю что не понравился Данила мастер!
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