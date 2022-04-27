У «Бэтмена» появится продолжение, и в нем снова сыграет Роберт Паттинсон

Кинокомпания Warner Bros. объявила о планах снять продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом 26 апреля сообщило издание Deadline.



Фильм «Бэтмен» собрал более 760 миллионов долларов по всему миру, его посмотрели 4,1 миллиона пользователей на HBO Max за первую неделю. Эти показатели выше, чем у других фильмов Warner Bros, которые вышли за последний год: «Отряд самоубийц», «Дюна», «Чудо-женщина 1984» и «Матрица: воскрешения».



По сюжету фильма, в Готэме происходит серия жестоких нападений на высокопоставленных чиновников. Улики приводят Брюса Уэйна (Роберт Паттинсон) в самые тёмные закоулки преступного мира, где он вскрывает коррупцию элиты города. По ходу расследования Бэтмен встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Их сыграли мировые звезды Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и Энди Серкис.

