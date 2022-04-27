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    Гражданина США не выпустили в Эстонию из-за проблем с 200-метровой квартирой на Рубинштейна

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    54-летний гражданин Соединенных Штатов Америки не смог пересечь границу с Эстонией из-за вынесенного постановления судебного пристава об ограничении права выезда за пределы РФ. В Петербурге мужчина владеет 9-комнатной квартирой, в которую не пускал представителей жилинспекции, даже после соответствующего решения суда. Об этом 27 апреля рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу.

    Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Целью было обеспечение доступа в квартиру сотрудникам ГЖИ, которые получили информацию о незаконной перепланировке в квартире на Рубинштейна площадью 200 квадратных метров. В отношении должника были приняты меры принудительного воздействия, а именно — запрет на выезд из России. В итоге пограничники сняли гражданина США с рейсового автобуса Петербург — Таллин. Иностранцу пришлось вернуться.

    В итоге он всё-таки пустил ГЖИ в свои апартаменты. Проверка показала, что в результате незаконной перепланировки в квартире появились 5 «мокрых зон». Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением — решение суда об обеспечении доступа в квартиру было исполнено, постановление об ограничении выезда за пределы РФ отменено.

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