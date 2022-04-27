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    Умер осуждённый за госизмену учёный Ковалёв

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    6 комментариев

    Стало известно о смерти осуждённого за государственную измену российского учёного Романа Ковалёва — ученика другого фигуранта дела о госизмене, Виктора Кудрявцева, скончавшегося почти год назад.

    «Умер Роман Ковалёв, которого освободили от наказания за госизмену по состоянию здоровья — у него рак в четвёртой стадии. Учёный пробыл на свободе около двух недель», — сообщается 27 апреля в Telegram-канале объединения «Первый отдел», адвокаты которого представляли интересы Кудрявцева.

    По данным картотеки судебных дел, Ковалёв был освобождён от отбывания наказания 11 апреля Лефортовским судом Москвы из-за болезни.

    Дело о госизмене было возбуждено в июле 2018 года в отношении сотрудника ЦНИИМаш 75-летнего Виктора Кудрявцева. Тогда учёного отправили в СИЗО. По версии ФСБ, Кудрявцев передавал бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

    Спустя год, в июне 2019-го, в деле появился второй фигурант — ученик, а впоследствии начальник Кудрявцева Роман Ковалёв, на тот момент — заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш.

    По мнению коллег, физиков могли привлечь за проекты, датированные 2011–2013 годами. По грантам, полученным от Евросоюза в рамках закона и при одобрении Минобрнауки, учёные обменивались информацией с западными учёными. По версии госбезопасности, гранты являлись прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО.

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    Комментарии (6)

    VKuser12174408
    Карательная онкология
    KGB has yo
    внуки кровавого поляка дзержинского могут повторить дело всей жизни деда
    Карабас Барабас
    "С одобрении Минобрнауки, учёные обменивались информацией". Учёных посадили, минобр естественно не причём, значит дело не в информации переданной кому то там а в отчетности. Ура! мы обезвредили шпиона! Интересно, при таких раскладах много людей будут заниматься здесь наукой? Их надеются заманить льготной ипотекой?
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