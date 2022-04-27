Умер осуждённый за госизмену учёный Ковалёв

Стало известно о смерти осуждённого за государственную измену российского учёного Романа Ковалёва — ученика другого фигуранта дела о госизмене, Виктора Кудрявцева, скончавшегося почти год назад.



«Умер Роман Ковалёв, которого освободили от наказания за госизмену по состоянию здоровья — у него рак в четвёртой стадии. Учёный пробыл на свободе около двух недель», — сообщается 27 апреля в Telegram-канале объединения «Первый отдел», адвокаты которого представляли интересы Кудрявцева.



По данным картотеки судебных дел, Ковалёв был освобождён от отбывания наказания 11 апреля Лефортовским судом Москвы из-за болезни.

