В Китае зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

Как сообщает 27 апреля РБК со ссылкой на местные СМИ, заболел четырёхлетний мальчик. В доме, где он живёт, разводили цыплят, кроме того, недалеко от его дома обитают дикие утки. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у ребёнка 5 апреля, через несколько дней его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведённого 24 апреля анализа выяснилось, что у мальчика инфекция H3N8, пишет China Times.

В провинции Хэнань на востоке центральной части Китая зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 (подтип вируса гриппа А).

По предварительной оценке экспертов, вирусом гриппа H3N8 заражаются птицы, но прежде он не обладал способностью эффективно заражать людей. Также вирус H38 находили у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что ВОЗ выявила почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в Европе и США.

