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    ВОЗ: Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявили у детей в Европе и США

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    12 комментариев

    В 12 странах планеты выявлены почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом 23 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

    Больше всего заболевших зарегистрировано в Великобритании (114), далее идут Испания (13), Израиль (12), США (9), Дания (6). Еще по нескольку случаев обнаружено в Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.

    Возраст инфицированных составляет от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. Известно как минимум об одном летальном исходе.

    Отмечается, что ни в одном из этих случаев не были обнаружены вирусы гепатита типа A, B, C, E и D. Примерно в 74 пробах был выявлен аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F. У 20 человек из тех, кто был протестирован, нашли SARS-CoV-2, а еще у 19 пациентов он был обнаружен вместе с аденовирусом.

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    Комментарии (12)

    Piter Russo
    У меня три версии:
    1. Пошла мутация аденовируса шемпанзе после астразеноковской вакцины от ковида когда ее стали на детях использовать.
    2. Утечка из британской биолаборатории Porton Down.
    3. Судя указанным странам распросиранения возможно что имеет место утечка вируса после эвакуации биолаборатории Украины.
    274488045
    Воз давно стал как "свободная пресса". Один негатив, позитивных новостей от них не бывает, качество жизни они не улучшают. Только занимаются бюрократией
    svs-57
    Водка все излечит )
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