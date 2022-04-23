ВОЗ: Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявили у детей в Европе и США

В 12 странах планеты выявлены почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом 23 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.



Больше всего заболевших зарегистрировано в Великобритании (114), далее идут Испания (13), Израиль (12), США (9), Дания (6). Еще по нескольку случаев обнаружено в Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.



Возраст инфицированных составляет от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. Известно как минимум об одном летальном исходе.

