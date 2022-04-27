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    В Красном Селе задержали мужчину, который сначала упал, а потом напал на пассажирку маршрутки

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    Агрессивного пассажира маршрутного такси, бившего девушку и ругавшегося с окружающими, задержали в Красносельском районе Петербурга. Нарушать общественное спокойствие ему не впервой, но после эскапады в автобусе одним протоколом он рискует не отделаться.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 26 апреля, задержанному 46 лет, ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Накануне его снимали на видео в маршрутке № 445 после нападения на девушку. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина упал на неё, а после попытки поставить его на ноги несколько раз ударил её по голове. Освобождать салон от дебошира пришлось водителю.

    В полиции уточнили, что 21-летняя потерпевшая в тот же день обратилась в медицинское учреждение с ушибами, после оказания помощи её отпустили домой. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.

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