В Красном Селе задержали мужчину, который сначала упал, а потом напал на пассажирку маршрутки

Агрессивного пассажира маршрутного такси, бившего девушку и ругавшегося с окружающими, задержали в Красносельском районе Петербурга. Нарушать общественное спокойствие ему не впервой, но после эскапады в автобусе одним протоколом он рискует не отделаться.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 26 апреля, задержанному 46 лет, ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Накануне его снимали на видео в маршрутке № 445 после нападения на девушку. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина упал на неё, а после попытки поставить его на ноги несколько раз ударил её по голове. Освобождать салон от дебошира пришлось водителю.