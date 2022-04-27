В Красном Селе задержали мужчину, который сначала упал, а потом напал на пассажирку маршрутки

Агрессивного пассажира маршрутного такси, бившего девушку и ругавшегося с окружающими, задержали в Красносельском районе Петербурга. Нарушать общественное спокойствие ему не впервой, но после эскапады в автобусе одним протоколом он рискует не отделаться.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 26 апреля, задержанному 46 лет, ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Накануне его снимали на видео в маршрутке
В полиции уточнили, что 21-летняя потерпевшая в тот же день обратилась в медицинское учреждение с ушибами, после оказания помощи её отпустили домой. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.