    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 4

    6 м/с, зап

    755мм

    61%

    Подробнее
    usd73.36eur77.47
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Нетрезвый пассажир напал на петербурженку в маршрутке. Отбиваться помогал водитель

    1421
    1 комментарий

    В петербургской маршрутке средь бела дня махали кулаками. Всему виной пьяный пассажир.

    ПоделитьсяПоделиться

    О конфликте рассказали очевидцы в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте». По их словам, инцидент произошел накануне около полудня в маршрутке №445.

    По предварительным данным, на 20-летнюю девушку упал явно нетрезвый мужчина, а на попытки его поднять отреагировал агрессивно: дважды ударил пассажирку по голове, стал браниться и плеваться. На помощь бросился водитель маршрутки — ему удалось выдворить буяна на улицу. Этот процесс успели снять на видео.

    «Транспортный коллапс в Красном селе»

    «После приезда в Красное Село девушка, чувствуя сильную головную боль после ударов, вместе с родителями отправилась в травму, где у неё диагностировали сотрясение мозга и ещё, увидев какие-то дополнительные последствия — отправили к неврологу», — пишут в соцсетях.

    Как сообщили «Фонтанке» 26 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, история уже обернулась заявлением в полицию на неустановленное лицо. Официальных данных о состоянии девушки пока нет.

    Фото: «Транспортный коллапс в Красном селе»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Денеб
    Новости культурной столиц.....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний