Нетрезвый пассажир напал на петербурженку в маршрутке. Отбиваться помогал водитель

В петербургской маршрутке средь бела дня махали кулаками. Всему виной пьяный пассажир.
О конфликте рассказали очевидцы в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте». По их словам, инцидент произошел накануне около полудня в маршрутке №445.
По предварительным данным, на 20-летнюю девушку упал явно нетрезвый мужчина, а на попытки его поднять отреагировал агрессивно: дважды ударил пассажирку по голове, стал браниться и плеваться. На помощь бросился водитель маршрутки — ему удалось выдворить буяна на улицу. Этот процесс успели снять на видео.
«После приезда в Красное Село девушка, чувствуя сильную головную боль после ударов, вместе с родителями отправилась в травму, где у неё диагностировали сотрясение мозга и ещё, увидев какие-то дополнительные последствия — отправили к неврологу», — пишут в соцсетях.
Как сообщили «Фонтанке» 26 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, история уже обернулась заявлением в полицию на неустановленное лицо. Официальных данных о состоянии девушки пока нет.