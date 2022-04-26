В новый кампус СПбГУ переедут все факультеты вуза. Естественно-научные — в первых рядах

В новый кампус СПбГУ, строительство которого запланировано в Пушкинском районе, поэтапно переедут все факультеты. Об этом 26 апреля сообщил в ходе заседания Градостроительного совета руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн.



На заседании совета рассматривается архитектурно-градостроительный облик первой очереди застройки кампуса, которая расположена ближе к железнодорожной станции Царское Село. В качестве проектной организации выступает «Студия 44».



«Переезд поэтапный будет всех факультетов. Но, прежде всего, это естественно-научные факультеты, на них делается упор, — сказал Явейн. — В принципе, территория в полном масштабе рассчитана на переезд всех основных факультетов университета».

