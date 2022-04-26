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    В новый кампус СПбГУ переедут все факультеты вуза. Естественно-научные — в первых рядах

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    3 комментария

    В новый кампус СПбГУ, строительство которого запланировано в Пушкинском районе, поэтапно переедут все факультеты. Об этом 26 апреля сообщил в ходе заседания Градостроительного совета руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн.

    На заседании совета рассматривается архитектурно-градостроительный облик первой очереди застройки кампуса, которая расположена ближе к железнодорожной станции Царское Село. В качестве проектной организации выступает «Студия 44».

    «Переезд поэтапный будет всех факультетов. Но, прежде всего, это естественно-научные факультеты, на них делается упор, — сказал Явейн. — В принципе, территория в полном масштабе рассчитана на переезд всех основных факультетов университета».

    Архитектор добавил, что нюансы переезда — это вопрос самого вуза. Как будет выглядеть будущий кампус, смотрите здесь.

    Градостроительному совету предстоит по итогам проголосовать по вопросу одобрения этого проекта, голосование проводится в заочном формате, решение будет известно позднее.

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    Комментарии (3)

    SU LUX INN
    в СПбГУ скрывают!
    Денеб
    А чем им не угодил кампус в Мартышкино / пл. Универститет? Хотя какая теперь разница......Наука здесь больше не живёт......
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