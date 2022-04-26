Как будет выглядеть библиотека имени Маяковского в «Севкабель Порту»? Показываем

В мае в «Севкабель Порту» откроется филиал библиотеки имени Владимира Маяковского. Как уже рассказывала «Фонтанка», новая площадка заменит ту, что принимала читателей в пространстве «Линии» на 8-й линии Васильевского.
Ориентировочная дата открытия библиотеки на новом месте — 25 мая. В 20-х числах туда перевезут книги, а пока фотокорреспондент стал свидетелем переезда книжных шкафов.
Запланировано, что в библиотеке, которая разместится на третьем этаже кирпичного здания, ближайшего ко входу в «Севкабель Порт», будут выдавать книги по урбанистике, дизайну, архитектуре и искусству, а также детские издания. Соседний зал займет коворкинг.
Там же запланированы лекции, мастер-классы и прочие развивающие и познавательные культурные события.