Как будет выглядеть библиотека имени Маяковского в «Севкабель Порту»? Показываем

В мае в «Севкабель Порту» откроется филиал библиотеки имени Владимира Маяковского. Как уже рассказывала «Фонтанка», новая площадка заменит ту, что принимала читателей в пространстве «Линии» на 8-й линии Васильевского.



Ориентировочная дата открытия библиотеки на новом месте — 25 мая. В 20-х числах туда перевезут книги, а пока фотокорреспондент стал свидетелем переезда книжных шкафов.