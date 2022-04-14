В «Севкабель Порту» откроется филиал Библиотеки имени Маяковского

В самом «Севкабель Порту» изданию «Собака.ру» рассказали, что библиотека разместится у главного входа, в помещении «Студии 42» на третьем этаже, и будет основана на фонде бывшей библиотеки, которая функционировала в пространстве «Линии» на Васильевском острове (закрылась 1 апреля). В основном это книги по урбанистике, дизайну, архитектуре и искусству. Кроме того, собрание библиотеки дополнит литература детских издательств.

В общественном пространстве «Севкабель Порт» откроется отдел Библиотеки имени Маяковского — сообщили «Фонтанке» в учреждении культуры. По данным пресс-службы, открытие планируется 1 мая, но дата — пока неточная.

В отделе «Севкабеля» можно будет заказать издания из других филиалов Маяковки. А при открытии читательского билета получить доступ к электронным ресурсам Bookmate, MyBook, EastView и другим.



В пространстве будет функционировать лекторий, там планируют проводить бесплатные события: чемпионаты по настольным играм, мастер-классы, творческие лаборатории. Библиотека будет открыта каждый день с 12:00 до 21:00.

