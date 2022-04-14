    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-з

    765мм

    98%

    Подробнее
    usd81.29eur88
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Книги

    В «Севкабель Порту» откроется филиал Библиотеки имени Маяковского

    1048
    обсудить

    В общественном пространстве «Севкабель Порт» откроется отдел Библиотеки имени Маяковского — сообщили «Фонтанке» в учреждении культуры. По данным пресс-службы, открытие планируется 1 мая, но дата — пока неточная.

    В самом «Севкабель Порту» изданию «Собака.ру» рассказали, что библиотека разместится у главного входа, в помещении «Студии 42» на третьем этаже, и будет основана на фонде бывшей библиотеки, которая функционировала в пространстве «Линии» на Васильевском острове (закрылась 1 апреля). В основном это книги по урбанистике, дизайну, архитектуре и искусству. Кроме того, собрание библиотеки дополнит литература детских издательств.

    В отделе «Севкабеля» можно будет заказать издания из других филиалов Маяковки. А при открытии читательского билета получить доступ к электронным ресурсам Bookmate, MyBook, EastView и другим.

    В пространстве будет функционировать лекторий, там планируют проводить бесплатные события: чемпионаты по настольным играм, мастер-классы, творческие лаборатории. Библиотека будет открыта каждый день с 12:00 до 21:00.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний