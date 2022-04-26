Выше некуда. Коттеджи в окрестностях Петербурга стали одновременно и Турцией, и Крымом, и Альпами

Первый за три года сезон без коронавирусных ограничений турбазы в окрестностях Петербурга встречают с ростом цен минимум на 15% и почти 100-процентной заполняемостью. Бронировать коттеджи горожане начали еще в феврале. Тем, кто не успел, придется идти на компромиссы.



Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Сейчас, когда отпуск за границей у многих срывается, даже походить босиком по свежей травке под сенью сосен на Карельском перешейке оказывается роскошью и дефицитом. Бешеный спрос начался два года назад — на первые «коронавирусные» майские праздники, когда петербургская буржуазия стала открывать для себя вместо поездок в Европу городские предместья и Карелию. С тех пор ажиотаж и цены только выросли.

«Последнее свободное окно в последнем коттедже — между праздниками — было продано пару дней назад. А все выходные дни проданы еще недели три назад», — рассказывает владелец базы отдыха «Илоранта» Георгий Богачев. При этом у него еще не везде сошел снег, и даже лед на озере не растаял — такая была зима.



«С начала года инвестировали в основном в уборку снега, — шутит предприниматель. — За всю жизнь не помню, чтобы его столько было». Если серьезно, то успешные два прошлых сезона позволяют базе отдыха расширяться. В этом году, к примеру, вводится новый отельный корпус на 9 номеров.

О расширении говорят и владельцы других крупных проектов. «Сейчас мы активно завершаем строительство и оборудование коттеджей и ко «вторым майским» откроем новую точку — сразу на восемь коттеджей расширим номерной фонд», — рассказывает Сергей Строкин, основатель сети загородных смарт-коттеджей «Елки». У него еще осталось четыре маленьких коттеджа на два человека каждый, но только на конец длинных выходных. На начало — все уже занято.

При этом в компании говорят о росте цен по сравнению с прошлым годом на 10–15%. «Сильно выросла стоимость и расходных материалов, и себестоимость самих коттеджей: стройматериалов и техники, которыми мы их оборудуем», — объясняет Сергей Строкин.

О том, что свободных мест нет, по крайней мере на «первые майские», говорят и в «Лесной рапсодии» под Зеленогорском. «Еще пара-тройка номеров на последние дни праздников остались, но на 1 мая вообще нет ничего», — рассказали в компании. Высокий спрос позволяет поднять цены — так же, как и у коллег, примерно на 15%.



В агентстве по бронированию коттеджей «Едем за город» рассказывают, что из нескольких сотен имеющихся у них в базе объектов на Карельском перешейке уже почти ничего свободного не осталось, даже из самых дорогих вариантов. А дешевые кончились уже давно. Специалист агентства предлагает оставить заявку — вдруг кто-то в последний момент откажется. Из свободного — есть предложение в районе Шлиссельбурга. Домик с баней на шесть человек — 34 тысячи. Это «Пакет выходного дня» с завтраками.

В том, что туристическому бизнесу в окрестностях Петербурга все последние перипетии никак особо не повредили, признаются все. А то, что многие из тех, кто привык проводить майские за границей, сейчас остаются дома, даже помогает.

«Гости начали интересоваться майскими праздниками еще в феврале. Да, ушел Booking и Airbnb, но на нас это никак не повлияло — много прямых продаж с сайта и повторных покупок», — рассказывает Сергей Строкин. В «Едем за город» объясняют: если речь идет о компании из четырех человек, рассчитывать на отдых даже на пару ночей меньше чем за 25–30 тысяч — просто нереально.



Скорее всего, будет заметно дороже, особенно если речь идет не о какой-то «советской» турбазе с панцирными кроватями и удобствами на этаже. Причем за последние дни цены росли буквально на глазах. «Еще вчера один из коттеджей был по 10 тысяч за ночь, а назавтра уже получается 12–13 тысяч», — рассказывают специалисты по бронированию.

Самые бюджетные места отдыха — бывшие (и даже действующие) пионерлагеря с коттеджами — стремительно повышают цены. К примеру, в «Ленинградце» (Рощино) еще недавно большой коттедж с тремя спальнями, сауной и бассейном сдавался по 4,5–5 тысяч в сутки, сейчас это 22 тысячи за одну ночь и 15 тысяч — если больше двух ночей. «Раньше цена была неадекватна затратам», — объясняет администратор. Но при этом почти все коттеджи в «Ленинградце» свободны на майские.

Если бюджет все же не поспевает за ростом цен, всегда есть предложение для сильных духом — палаточные лагеря. К примеру, под Выборгом место в кемпинге под палатку (ее можно арендовать там же) — 6 тысяч рублей в сутки на двоих. В пакет входят сама палатка, спальники, столик и стулья, костровая чаша, дрова, уголь, питьевая вода. Правда, администрация кемпинга предупреждает — пока там холодно и именно с палатками ночевать не стоит. Лучше приехать одним днем, отдохнуть на природе.



Как минимум на «первые майские» не рекомендуют с палаткой приезжать и на Ладогу. «Сейчас там в лесу снега по колено еще. Тает, но сейчас опять пошли холода, и ночью до минус двух бывает. Мы еще даже толком лагерь не расконсервировали — ни кафе, ни баня еще не работают. Прямо сейчас приехать, конечно, можете, но лучше все же ориентироваться на «вторые майские» — уже будет потеплее и все заработает», — рассказывают в кемпинге «Парк Ладога». Цены на сайте демократичные — арендовать там палатку с местом и со всеми походными причиндалами — 1200–1400 рублей в сутки с человека. «Здесь нет дорог, электричества и Интернета, только вода, лес и люди, влюбленные в природу», — обещают организаторы. И предупреждают: все по-взрослому — попасть в лагерь можно только на моторной лодке, а машину придется оставить на другом берегу.

Конкретно с палаткой на майские уже зовут чуть южнее — в тематический кемпинг арт-резиденции «Поле зрения» в Волховском районе в 140 км от Петербурга. Там совсем бюджетно: со своей палаткой — 300 рублей, если арендовать ее на месте — 500. Правда, в кемпинге пока — по погоде — немноголюдно. Будет ли там кто-то отдыхать в эти майские — пока не знают, так что бронировать заранее смысла нет.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

