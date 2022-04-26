Президент Молдавии Майя Санду связала взрывы в Приднестровье с внутренним противостоянием сил

Президент Молдавии Майя Санду связывает теракты в Приднестровье с противостоянием сил внутри непризнанной республики. Об этом она заявила после заседания Высшего совета безопасности.
«Есть напряженность в отношениях между разными силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Это ставит в уязвимое положение Приднестровский регион и создает риски для Республики Молдова», — сообщила Санду 26 апреля (цитата по ТАСС).
Президент Молдавии также добавила, что страна осуждает все провокации и попытки вовлечь государство в действия, способные поставить мир под угрозу. Она напомнила, что Кишинёв выступает за мирное урегулирование приднестровского вопроса на основании соблюдения принципа территориальной целостности Молдавии.
По её словам, Высший совет безопасности рекомендовал правоохранительным органам усилить интенсивность проверок в разделительной зоне безопасности приднестровского конфликта, на всей территории Молдавии и её границах.
Санду также отметила, что спецслужбы Молдавии не взаимодействуют с Приднестровьем при расследовании взрывов в Тирасполе.
При этом президент Приднестровья Вадим Красносельский призвал Молдавию не поддаваться на провокации, которые могут втянуть страну в агрессию против непризнанной республики. Он заявил о необходимости недопущения реакции, которая может стать прологом к крупному вооруженному конфликту.
Красносельский также добавил, что следы преступников, совершивших в республике террористические атаки, ведут на Украину. Согласно его предположению, целью нападения является втягивание Приднестровья в конфликт. Он попросил Киев «расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими терактов» на территории Приднестровья.
26 апреля «Фонтанка» писала, что в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья прогремели два взрыва. МВД непризнанной республики сообщило, что из строя выведены две самые мощные антенны — одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная, обе ретранслировали радио РФ.
За день до этого стало известно, что из ручных гранатометов было обстреляно здание министерства государственной безопасности в Тирасполе. Помимо этого атаке подверглась воинская часть в районе села Парканы.