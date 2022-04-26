Президент Молдавии Майя Санду связала взрывы в Приднестровье с внутренним противостоянием сил

Президент Молдавии Майя Санду связывает теракты в Приднестровье с противостоянием сил внутри непризнанной республики. Об этом она заявила после заседания Высшего совета безопасности.



«Есть напряженность в отношениях между разными силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Это ставит в уязвимое положение Приднестровский регион и создает риски для Республики Молдова», — сообщила Санду 26 апреля (цитата по ТАСС).

Президент Молдавии также добавила, что страна осуждает все провокации и попытки вовлечь государство в действия, способные поставить мир под угрозу. Она напомнила, что Кишинёв выступает за мирное урегулирование приднестровского вопроса на основании соблюдения принципа территориальной целостности Молдавии.