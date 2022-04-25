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    РИА Новости: Взрывы произошли в здании МГБ Приднестровья

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    В здании министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов. Об этом 25 апреля сообщает РИА Новости.

    Как передает корреспондент информагентства, в соседних домах выбиты окна. Движение возле здания МГБ перекрыто. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

    По предварительной версии МВД, здание на перекрёстке улиц Манойлова и Карла Маркса обстреляли из ручного гранатомета. Пострадавших нет.

    Последствия взрывов показывает местный телеканал ТСВ Приднестровье.

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