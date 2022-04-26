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    Владельца «Википедии» догнал второй штраф. В 2 млн рублей обошлись статьи об Украине и о порохе

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    3 комментария

    Таганский суд Москвы назначил фонду Wikimedia второй штраф за неудаление информации, признанной недостоверной. Он составил два миллиона рублей, сообщает 26 апреля пресс-служба столичных судов.

    В телеграм-канале «Википедии» отмечают, что претензии возникли к одной статье о событиях на Украине и к двум — об изготовлении пороха.

    Ранее фонд уже оштрафовали на три миллиона рублей из-за семи статей о действиях ВС РФ на Украине.

    Роскомнадзор неоднократно направлял организации уведомления с требованиями удалить запрещенную в России информацию, которая тогда касалась описания действий РФ на территории Украины.

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    Комментарии (3)

    Leo64
    Эмм... Если эта информация запрещена в России, то Россия и должна сама заблокировать доступ к этой информации с территории России.
    На остальной территории мира эта информация не запрещена и никто её удалять не обязан и не будет))
    Piter Russo
    Не уж то там написали что древние великие укры изобрили порох в Европе раньше китайцев??
    Ivanov_I_I
    Интересно, а что недостоверного было в статьях об изготовлении пороха? Рецепты с ошибками?
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