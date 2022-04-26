Владельца «Википедии» догнал второй штраф. В 2 млн рублей обошлись статьи об Украине и о порохе

Таганский суд Москвы назначил фонду Wikimedia второй штраф за неудаление информации, признанной недостоверной. Он составил два миллиона рублей, сообщает 26 апреля пресс-служба столичных судов.



В телеграм-канале «Википедии» отмечают, что претензии возникли к одной статье о событиях на Украине и к двум — об изготовлении пороха.



Ранее фонд уже оштрафовали на три миллиона рублей из-за семи статей о действиях ВС РФ на Украине.



Роскомнадзор неоднократно направлял организации уведомления с требованиями удалить запрещенную в России информацию, которая тогда касалась описания действий РФ на территории Украины.

