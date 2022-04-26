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    Вынесен первый штраф за статьи Википедии о событиях на Украине. Семь текстов оценили в 3 миллиона рублей

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    10 комментариев

    Российский суд назначил первый штраф за статьи на Википедии с «недостоверной информацией о спецоперации на Украине». Семь текстов обошлись фонду Wikimedia в 3 миллиона рублей.

    «Wikimedia Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41КоАП РФ... Назначить наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей», — цитирует мирового судью судебного участка Таганского района Москвы РИА Новости.

    Юрист Wikimedia заявил, что в деле имеются документы на иностранном языке, которые не перевели и не исследовали, поэтому полноценно рассмотреть протокол нельзя. Он также добавил, что правки в статьи Википедии может вносить любой, и, если прокурор с ними не согласен, он может отредактировать текст сам.

    Сегодня, 26 апреля, этот же суд рассмотрит протокол о еще двух статьях Википедии. Роскомнадзор неоднократно направлял организации уведомления с требованиями удалить запрещенную в России информацию, которая тогда касалась описания действий РФ на территории Украины.

    Ранее в Роскомнадзоре заявили, что Википедия может попасть под закон о «приземлении» — а значит, должна будет открыть в России свое представительство. Российская Википедия предупреждала, что из-за нововведений может получить статус иноагента.

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    Комментарии (10)

    Piter Russo
    Журналист забыл дописать - отредактированная статья проходит модерацию нескольких человек. Без их одобрения внесенные изменения не опубликуют, хоть от прокурора, хоть от Папы Римского.
    Модераторы по моему опыту весьма ангажированные лица.
    Можно опубликовать откровенную ересь и она пройдет (личный опыт в вики). А могут отклонить очевидные факты, просто потому что не нравяться модераторам (это не касается ситуации на Украине, это в принципе).
    Денеб
    Ну вот... Ежели перестанут закупать нашу нефть и газ - будет на чём заработать.....
    Kit.
    Кто такая Wikimedia Inc.?

    Если речь о Wikimedia Foundation, Inc., то никаких дел в России она не ведёт.
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