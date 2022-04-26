Вынесен первый штраф за статьи Википедии о событиях на Украине. Семь текстов оценили в 3 миллиона рублей

Российский суд назначил первый штраф за статьи на Википедии с «недостоверной информацией о спецоперации на Украине». Семь текстов обошлись фонду Wikimedia в 3 миллиона рублей.



«Wikimedia Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41КоАП РФ... Назначить наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей», — цитирует мирового судью судебного участка Таганского района Москвы РИА Новости.

Юрист Wikimedia заявил, что в деле имеются документы на иностранном языке, которые не перевели и не исследовали, поэтому полноценно рассмотреть протокол нельзя. Он также добавил, что правки в статьи Википедии может вносить любой, и, если прокурор с ними не согласен, он может отредактировать текст сам.