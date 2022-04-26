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    В Эстонии оштрафовали мужчину, который спилил орден «Бронзовому солдату». Вандала вычислили по камерам

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    5 комментариев

    Харьюский уездный суд Таллина оштрафовал 31-летнего мужчину, который спилил один из орденов Красной Звезды на груди «Бронзового солдата». Об этом 26 апреля сообщает Эстонское национальное телерадиовещание со ссылкой на департамент полиции.

    Размер штрафа не уточняется, так как решение пока не вступило в силу.

    фото: Читатель «Фонтанки» Константин
    фото: Читатель «Фонтанки» Константин
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    Инцидент с памятником Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков произошел вечером 12 апреля. Личность вандала удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения, им оказался 31-летний мужчина. В полиции заявляют, что он признался в содеянном и сожалеет об этом.

    фото: Читатель «Фонтанки» Константин
    фото: Читатель «Фонтанки» Константин

    Изначально мемориал был построен в 1947 году на холме Тынесмяги в центре Таллина рядом с братской могилой советских солдат. В 1995 году он был переименован в «Монумент павшим во Второй мировой войне». В 2007 году памятник был перенесён на военное кладбище, где покоятся останки воинов самых разных стран и эпох. Решение о переносе и демонтаж памятника из центра эстонской столицы сопровождались протестами, которые переросли в беспорядки. От рук протестующих пострадало 99 торговых точек. По подозрению в хулиганстве и вандализме было взято под стражу около 1 200 человек, из которых 700 позднее были признаны непричастными к массовым беспорядкам. Случившееся широко обсуждалось в России. Прокремлевские активисты блокировали посольство Эстонии и срывали пресс-конференции дипломатов этой страны.

    В 2013 году ЕСПЧ удовлетворил иски четырех задержанных в апреле 2007 года в ходе акций протеста против переноса памятника советским воинам и обязал власти Эстонии выплатить им в общей сложности 50 тысяч евро. В том же году мемориал посетил тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

    Спустя 8 лет после громких событий ГСУ СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту убийства в дни беспорядков 2007 года в Таллине гражданина РФ Дмитрия Ганина.

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    Комментарии (5)

    serzh.ferro
    а нам рассказали что чуть ли не по постановлению правительства))))
    Софокл Аристархович
    Конечно, статуя дать отпор не может!
    Удивительно что "злодей" не стал говорить о голоде, зомбировании и/или мотивах пополнить свой кошелек за счет сданного цв.металла на базу металлолома.
    А в целом: ну, не урод ли? И это те, кто хочет "вразумить" мир - в целом!
    фру
    А разве в прибалтике за такое не к госнаграде представляют?
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