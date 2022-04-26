В Эстонии оштрафовали мужчину, который спилил орден «Бронзовому солдату». Вандала вычислили по камерам

Харьюский уездный суд Таллина оштрафовал 31-летнего мужчину, который спилил один из орденов Красной Звезды на груди «Бронзового солдата». Об этом 26 апреля сообщает Эстонское национальное телерадиовещание со ссылкой на департамент полиции.
Размер штрафа не уточняется, так как решение пока не вступило в силу.
Инцидент с памятником Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков произошел вечером 12 апреля. Личность вандала удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения, им оказался 31-летний мужчина. В полиции заявляют, что он признался в содеянном и сожалеет об этом.