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    Генпрокурор предложил распространить ответственность за демонстрацию экстремистской символики на мемы

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    10 комментариев

    Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести в законодательство ответственность за пропаганду и демонстрацию экстремистской символики на «флагах, значках, мемах и других вещах». Об этом 26 апреля глава ведомства заявил во время выступления в Совете Федерации.

    «Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг георгиевской ленты, которая бесспорно является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, которая используется в экстремистских целях. О чем я говорю? Это флаги, значки, мемы и различные другие вещи», — заявил Краснов.

    Он считает, что в законе «целесообразно четко прописать» ответственность за «пропаганду и публичное демонстрирование» любой экстремистской символики.

    Ранее «Фонтанка» писала, что власти Эстонии запретили военную символику и шествие 9 Мая.

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    Комментарии (10)

    Malyshev73
    Больше запретов-больше фашизма.
    01011001
    Так уже была ответственность, а потом президент разрешил. Это уже на второй круг заход?
    фру
    А пусть прокурорские снег и лед зимой убирают, а летом дворы метут. Ну с этим-то хоть справяцо мож. А то следить и контролировать исполнение закона - ну ваще никак не получаецо.
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