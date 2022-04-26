Генпрокурор предложил распространить ответственность за демонстрацию экстремистской символики на мемы

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести в законодательство ответственность за пропаганду и демонстрацию экстремистской символики на «флагах, значках, мемах и других вещах». Об этом 26 апреля глава ведомства заявил во время выступления в Совете Федерации.



«Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг георгиевской ленты, которая бесспорно является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, которая используется в экстремистских целях. О чем я говорю? Это флаги, значки, мемы и различные другие вещи», — заявил Краснов.

