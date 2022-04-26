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    Иркутский бизнесмен с компаньоном-иностранцем наладил контрабанду леса на 1,2 млрд рублей

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    Уголовное дело в отношении восьми жителей России, обвиняемых в контрабанде сибирского леса на сумму больше 1,2 миллиарда рублей, направлено в суд. Об этом 26 апреля сообщает пресс-центр МВД России со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.

    Как сообщает МВД, незаконную организацию предприимчивый гражданин «одного из государств Восточной Азии» вместе с иркутским бизнесменом создал еще в 2017 году. Бизнес строился на обороте древесины и продаже ее за рубеж. В работе были задействованы как местные жители, так и иностранцы.

    Законный вид незаконным действиям придавали несколько фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Продав древесину иностранным партнерам, злоумышленники предоставляли декларации с заведомо недостоверными сведениями о товаре. Деньги поступали на счета подконтрольных юрлиц.

    Таким образом за границу удалось переправить 200 тысяч кубометров леса на сумму 1,2 миллиарда рублей. В легальный оборот вывели всего 178 миллионов, а сумма арестованного имущества обвиняемых — всего около 70 миллионов рублей.

    В зависимости от роли и степени участия фигурантам вменяется совершение преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса — от контрабанды стратегически важных ресурсов до отмывания денежных средств. Объём уголовного дела составил 355 томов.

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