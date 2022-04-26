Пятеро пострадали при взрыве гранаты во Владимирской области

Пять человек получили осколочные ранения из-за брошенного в них предмета, похожего на гранату, в городе Александрове Владимирской области, возбуждено дело о покушении на убийство, злоумышленник задержан, — информирует 26 апреля региональный Следственный комитет.



Как уточняется в сообщении ведомства, по версии следствия, около 17:20 накануне, 25 апреля, подозреваемый, находясь в лесопарковой зоне, в ходе словесного конфликта с группой мужчин кинул в них приведенный в боевую готовность предмет, похожий на гранату. «В результате детонации осколочные ранения получили пять человек, которые доставлены в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.

