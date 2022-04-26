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    Пятеро пострадали при взрыве гранаты во Владимирской области

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    Пять человек получили осколочные ранения из-за брошенного в них предмета, похожего на гранату, в городе Александрове Владимирской области, возбуждено дело о покушении на убийство, злоумышленник задержан, — информирует 26 апреля региональный Следственный комитет.

    Как уточняется в сообщении ведомства, по версии следствия, около 17:20 накануне, 25 апреля, подозреваемый, находясь в лесопарковой зоне, в ходе словесного конфликта с группой мужчин кинул в них приведенный в боевую готовность предмет, похожий на гранату. «В результате детонации осколочные ранения получили пять человек, которые доставлены в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.

    Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Александрова, злоумышленник задержан, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Удмуртии в результате детонации взрывателя снаряда на территории детского сада повреждения получили два шестилетних мальчика.

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