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    Двое малышей получили повреждения в результате детонации снаряда в детском саду в Удмуртии. Как он там оказался, выясняют следователи

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    3 комментария

    Следственный комитет по Удмуртии возбудил уголовное дело после происшествия в детском саду в Малопургинском районе республике. Оно расследуется по ст. 293 УК РФ («Халатность), ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

    Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по данным следствия, 25 апреля около полудня на территории муниципального дошкольного учреждения в селе Пугачево произошла предположительно детонация взрывателя снаряда, который на территории поселка нашли и принесли в детский сад двое его воспитанников. В результате два шестилетних мальчика получили незначительные повреждения (царапины). Детей осмотрели врачи, медицинская помощь им не потребовалась, угрозы здоровью нет, уточнили в СК.

    На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты и руководство следственного управления, производится его осмотр, допрашиваются очевидцы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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    Комментарии (3)

    mikkola2008
    Так наверное это хохлы из пушки выстрелили.
    Gorodskoy88
    Повреждения получают предметы, а люди получают травмы.
    Дежурный врач
    Фъ, блин! До инсульта доведете! "Детонация снаряда" и "детонация взрывателя" - это таки две громадные разницы, чтоб вас....
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