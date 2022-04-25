Двое малышей получили повреждения в результате детонации снаряда в детском саду в Удмуртии. Как он там оказался, выясняют следователи

Следственный комитет по Удмуртии возбудил уголовное дело после происшествия в детском саду в Малопургинском районе республике. Оно расследуется по ст. 293 УК РФ («Халатность), ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).



Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по данным следствия, 25 апреля около полудня на территории муниципального дошкольного учреждения в селе Пугачево произошла предположительно детонация взрывателя снаряда, который на территории поселка нашли и принесли в детский сад двое его воспитанников. В результате два шестилетних мальчика получили незначительные повреждения (царапины). Детей осмотрели врачи, медицинская помощь им не потребовалась, угрозы здоровью нет, уточнили в СК.

