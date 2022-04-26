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    Пьяного водителя каршеринга задержали на Коллонтай. За спиной у него уже есть смертельное ДТП

    2997
    4 комментария

    Сотрудники ГИБДД ночью 25 апреля остановили в Невском районе Петербурга каршеринг. Мужчина за рулем оказался нетрезв и с богатой историей, а аккаунт — чужим.

    В 01:22 понедельника у дома 12 по улице Коллонтай наряд ДПС остановил каршеринговый Nissan Qashqai под управлением 43-летнего мужчины, стало известно «Фонтанке» 26 апреля. Выяснилось, что автомобилист пьян, а аккаунт, под которым он управлял машиной, оформлен на другого человека. То есть он, используя сторонний аккаунт, неправомерно завладел автомобилем.

    Водителя доставили в отделение полиции, где на него составили административный протокол по ст. 12.7, ч. 2, КоАП РФ (управление автомобилем водителем, не имеющим права управления). А через несколько часов поступило заявление от представителя каршеринговой фирмы. «Ниссан» после осмотра передали ему под сохранную расписку, а по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный водитель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за смертельное ДТП.

    На минувших выходных в Петербурге и Ленобласти прошел рейд «Нетрезвый водитель». За несколько дней сотрудники ГИБДД задержали почти 500 водителей подшофе, в том числе и на каршеринге. Это рекорд за последние три года.

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    Комментарии (4)

    А13579
    Можно делать ставки, как скоро его опять поймают пьяным за рулём. Ждать недолго…
    PROM
    может всё таки посадят?
    Карабас Барабас
    Пьяный на каршеринге под чужим аккаунтом, уже обыденность. Каршеринг не для нас, недоросли ещё...
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