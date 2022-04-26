Пьяного водителя каршеринга задержали на Коллонтай. За спиной у него уже есть смертельное ДТП

Сотрудники ГИБДД ночью 25 апреля остановили в Невском районе Петербурга каршеринг. Мужчина за рулем оказался нетрезв и с богатой историей, а аккаунт — чужим.

В 01:22 понедельника у дома 12 по улице Коллонтай наряд ДПС остановил каршеринговый Nissan Qashqai под управлением 43-летнего мужчины, стало известно «Фонтанке» 26 апреля. Выяснилось, что автомобилист пьян, а аккаунт, под которым он управлял машиной, оформлен на другого человека. То есть он, используя сторонний аккаунт, неправомерно завладел автомобилем.

