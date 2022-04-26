Выходные поставили рекорд по пьяным водителям в Петербурге и области за 3 года

В минувшие выходные в Петербурге и Ленинградской области прошли рейды ГИБДД «Нетрезвый водитель». В ходе них инспекторы задержали почти 500 водителей «под градусом» или «под кайфом», несколько десятков из них попались уже не в первый раз.

Сотрудники ГИБДД стартовали вечером пятницы, 22 апреля, и подвели итоги утром понедельника, 25 апреля. За эти дни на территории Петербурга и Ленинградской области отловили 492 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 31 из них ранее уже привлекался за «пьяную езду», сообщает 26 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Всех нетрезвых автомобилистов отстранили от вождения и привлекли к ответственности: кто первый раз — к административной, рецидивистов — к уголовной, по статье 264.1 УК РФ.

В региональном Управлении ГИБДД отметили, что эти выходные показали самую высокую результативность операции «Нетрезвый водитель» за последние три года. В ведомстве также отмечают, что в первом квартале 2022 года число пострадавших от пьяных водителей снизилось в полтора раза.

Напомним, что за «пьяное» вождение или передачу управления транспортом нетрезвому человеку статья 12.8 КоАП РФ предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5–2 года. Если гражданин попадается на этом нарушении повторно, наступает уголовная ответственность.