«Давайте не путать секс с любовью». Сексолог — о том, почему любовники стали не нужны, и о том, почему это неправда

Две трети россиян считают секс до брака нормой. Каждый десятый согласен на любовника. Такие весенние настроения — 2022 фиксирует ВЦИОМ. 30 лет назад первых россиян было вдвое меньше, а вторых, наоборот, в разы больше. Что случилось с нашим сексом, 47news рассказал специалист кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ имени Мечникова Дмитрий Орлов.

Фото: из личного архива Дмитрия Орлова Поделиться Поделиться





— Дмитрий Николаевич, госсоциология в лице ВЦИОМ рапортует, что за 30 лет количество сограждан, которые считают, что иметь любовника — это нормально, упало в 2,5 раза. В 1992 году об этом мечтал каждый четвёртый гражданин (25 %), сегодня это признаётся лишь каждым десятым (9 %). Неужели так выросла мораль?



— Вы очень верное слово выбрали — признаётся. Не всегда человек честен. Это сильно зависит от настроений в обществе. От того, чтобы стараться соответствовать социальным нормам и требованиям. В 90-е была такая установка на свободу, на переосмысление прежних отношений. Сейчас же установки иные. Мы уже давно и регулярно слышим тезисы про традиционную семью, ценности. Убеждён, что большинство респондентов стараются соответствовать ожиданиям. Хотя по факту всё не так. Люди разводятся всё интенсивнее. Одна из причин — связи на стороне.

По данным Росстата, в феврале 2022 года в РФ зарегистрированы 61 158 браков и 42 309 разводов, родилось 101 082 младенца, умерло 190 628 человек. В январе 2022 года было 41 675 браков и 44 640 разводов, родились 103 782 младенца, умерли 192 952 человека. В декабре 2021 года зарегистрировано 63 75 4 брака и 55 122 развода, родились 117 946 младенцев, умерли 215 529 человек.

— То есть эта удивительная целомудренность после 90-х и сытых нулевых укладывается в определение доктора Хауса — «все врут»?

— Абсолютно верно. (Улыбается.) Человек может осуждать, быть категорически негативным к изменам, любовницам, но при это сам иметь обширный послужной список. Но в отношении себя все эти осуждения, все эти моральные нормы уже не работают.

— То есть лицемерие тут гуляет под ручку с ложью?

— Двойные стандарты.



Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться





— Как эта ложь пересекается с настроениями в обществе? Чем больше лжи вокруг по другим поводам и темам, тем больше лжи в отношениях и сексе? — Ложь — это очень эмоциональное слово. Я бы говорил о том, что человеку сложнее быть искренним. Сложнее искренне проявлять себя с партнёром, супругой, супругом. Когда есть компонент двойных стандартов, когда есть заявленные цели и правила, а реализовать их невозможно, то это приводит к тому, что человек подстраивается под такую норму. Соответствует ей. Второй важнейший момент — отсутствие сексуального образования. Люди просто зачастую не знают, как взаимодействовать с супругом, с партнёром. Как выйти на ту искренность, чтобы обсуждать сложные вопросы в сексе, близости, а не заводить на стороне дополнительные связи. Люди просто не знают, как решать проблемы. Проще искать другого партнёра, чем поработать.



— Это прямо как про политиков сказано. Идеально. И в этом смысле глобальные проблемы отношений влияют на честность и секс конкретных пар? — Конечно. Это всё взаимосвязанные процессы. Декларируемые заявления про те же традиционные ценности, акцент на моногамию, на репродукцию — это всё хорошо и правильно звучит. Но если брать статистику по продаже презервативов, по количеству рождённых детей, по количеству браков — и заключённых, и расторгнутых, то мы увидим, что большинство людей почему-то не укладываются в заявленные тезисы.

— Что говорит ваш опыт, какая доля сограждан живёт двойной жизнью в плане секса? — По профессиональному личному опыту, опыту коллег, можно сказать, что сама по себе тема становится более свободной. Люди всё равно не так фиксированы на том, что это нарушает моральные устои. Чаще всего люди выбирают новую форму взаимоотношений. Например, брак может сохраняться для родительских функций, выполнения бытовых вопросов, экономических решений. А эмоционально-сексуальные потребности при этом супруги решают отдельно друг от друга. Люди сейчас стали к этому более спокойно относиться. И в какой-то степени — это положительное явление, потому что это приносит меньше стресса, меньше негативного влияния на детей.



— ВЦИОМ говорит, что причина в том, что граждане научились более осознанно подходить к браку как к институту — выбирают тщательнее. Плюс сработала открытость России миру. Открытость миру уже корректируется. Значит, и эти настроения скорректируют? — Эволюция семьи и брака неизбежна. Люди сравнивают свой опыт с опытом родителей, которые жили просто как родственники всю жизнь, считая это правильным. Дети же уже считают, что это неправильно, потому что есть недополучение эмоций и удовольствия. И сохранять брак только потому, что 30 лет назад поженились, не должно быть единственным условием. И процесс трансформации этих установок неизбежен, как бы кто ни хотел этому сопротивляться.

— Любовница — это нормально для 12 % мужчин, говорит ВЦИОМ. Любовник — это нормально для 7 % женщин. Почему?

— И это двойные стандарты. Якобы мужчина имеет право удовлетворять свои потребности в немоногамном браке, а для женщины по-прежнему это считается чем-то неприемлемым.

— То есть не факт, что на самом деле мужчины лидируют?

— Конечно. Если бы женщины имели возможность отвечать правдиво …

— Заниматься сексом без любви сегодня нормально и допустимо для 67 % граждан РФ. В 1992 году было 39 %. Как это понять?



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— С одной стороны, это нормально. Необязательно каждый секс связан с таким сильным эмоциональным состоянием, как любовь. Это вообще не должно быть обязательно всегда вместе. В идеале, конечно, должно. Но жизнь показывает, что бывает по-разному. И мне кажется, что вот в этом вопросе респонденты были чуть более искренними. Важно, как звучал вопрос.

— А если бы в опросе принимали участие и несовершеннолетние тоже, скажем, те, кто получил паспорт в 14 лет, цифры бы нас сильно удивили? Если допустить, что все говорят правду. Добавление подростков к таким исследованиям сильно изменит цифры по стране? — Скорее всего, да. Но подростки понятливы. Они понимают, что «это нельзя, а меня спрашивают, можно ли», — он, конечно, ответит «нельзя». Но если все, допустим, отвечают честно, то цифры были бы выше. Отличие было бы кардинальным. Во-первых, мы бы увидели, что примерно все подростки занимаются сексом до совершеннолетия. Отнюдь не с 18 лет. У некоторых будет опыт разнообразного секса. Это бы шокировало консервативную часть населения.



— За 30 лет вдвое выросло число тех, кто считает, что заниматься сексом в браке без любви это нормально. Было 16 %, стало 29 %. Мечты начала 90-х разбились о реальность?

— Конечно. Меняется идеология брака. Меняются ожидания от брака. Если 30 лет назад была схема «один на всю жизнь», люди ждали максимальной страсти, любви. Но всё меняется. Люди научились понимать, что, в силу многочисленных причин, это либо сложно, либо невозможно. У кого-то бывает любовь на всю жизнь, конечно же. И эти цифры больше похожи на откровенные ответы.

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— Причём стоит заметить, что для совершеннолетней молодёжи это нормально у каждого второго — 52 %. Это как раз про то, что молодёжь другая?

— Да. И это про большую искренность взрослых, но ещё молодых.

— Вы заметили изменения в проблемах клиентов на фоне того, что происходит уже два месяца в соседней стране? — Есть, конечно, изменения… Я сексолог-психотерапевт. Сейчас количество запросов, связанных именно с психотерапевтической помощью, существенно доминирует над количеством запросов на сексуальную тему. Это значит, что люди испытывают сильный стресс. Они не понимают, как с этим стрессом справляться. И, как следствие, у пребывающих в остром стрессе, естественно, сексуальная потребность становится часто неактуальной.

— А это путь к тому, что является предпосылками к неуважению в сексе? — Среди клиентов нет такой прямой взаимосвязи, но в обществе, когда есть стресс, напряжённость, естественная потребность секса видоизменяется. У многих на фоне стресса он просто исчезает. Что будет дальше, восстановится человек или это перейдёт в асоциальные формы, гадать сложно. Тут очень много зависит от того, насколько у человека есть критика к собственным потребностям, к тому, что изменилось.