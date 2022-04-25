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    Опрос: Секс до брака допустим для двух из трёх россиян. Каждый десятый не видит проблем в любовниках

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    17 комментариев

    Вступать в половые связи до заключения брака это «нормально и допустимо», уверены 67% россиян. Каждый четвёртый гражданин РФ (27%) считает, что секс до брака ненормален и недопустим. Итоги социологического опроса 25 апреля обнародовал ВЦИОМ.

    В ведомстве Валерия Фёдорова напоминают, что в 1992 году сторонников и противников секса без печати в паспорте было поровну — по 39%. При этом каждый пятый гражданин (22%) только что родившейся Российской Федерации ровно 30 лет назад не мог сформулировать своего отношения к половой жизни вне брака. Стоит отметить, что и в 1992-м, и в 2022 году мужчины чаще говорят, что секс до брака — это нормально.

    Фото: ВЦИОМ
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    За прошедшие 30 лет у россиян значительно выросла толерантность к сексу в браке без любви — почти вдвое. Если в 1992 году «нормальными» сношения супругов исключительно ради физиологии считали 16% граждан, то сегодня это «нормально» уже для 29% граждан РФ. Максимальную терпимость к такого рода отношениям сейчас демонстрирует молодёжь. В группе 18–24 года секс без любви, но в браке допустим для каждого второго (52%). До 34 лет так считают 44% респондентов ВЦИОМ.

    Фото: ВЦИОМ
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    При этом терпимое отношение к полигамии в браке, наоборот, резко упало за прошедшие 30 лет. Если в 1992 году иметь помимо мужа (жены) любовника (любовницу) было нормальным для каждого четвёртого недавнего гражданина СССР (25%), то в 2022 году доля граждан с такими подходами снизилась в 2,5 раза — до 9%. Сейчас число граждан, которые говорят о ненормальности «ходить налево», совпало с уровнем поддержки президента Путина после присоединения Крыма — 86%.

    Фото: ВЦИОМ
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    Отношение к любовникам у мужчин и женщин России различно. Если секс-партнёр помимо супруги «нормален» для 12% мужчин, то у женщин РФ лишь семь из ста (7%) могут признаться, что несколько сексуальных партнёров это «допустимо».

    Изменения отношения россиян к сексу в браке и до него в том числе объясняются тем, что Россия за 30 лет стала открытой для мира страной, заявил редактор-переводчик Департамента издательских программ ВЦИОМ Илья Ломакин.

    «Важным представляется фактор открытых границ, возможностей для путешествий и знакомства с иными культурами, а также аспект общей интегрированности россиян в глобальный дискурс благодаря социальным сетям и интернету в целом. Российское общество не существует в изоляции и вместе с другими странами в собственном темпе и не без сложностей все же двигается в сторону открытости при разговоре о сфере приватного», — утверждает сотрудник государственной службы социологии ВЦИОМ.

    Опрос был проведён 16 апреля 2022 года среди 1600 россиян методом телефонного интервью.

    Фото: ВЦИОМ
    Фото: ВЦИОМ
    Фото: ВЦИОМ

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    Комментарии (17)

    AlBerkut
    А какие замечательные результаты можно получить проводя опрос в доме престарелых....
    Дарю идею ВЦИОМу и прочим опрашивателям, да, и ещё их там редко будут с их опросами в пешее эротическое посылать, двойная польза😉😂😂
    Игoрь
    Из опроса понял, что нравственность тёток растет с возрастом...
    angel of death
    Фонтанка как всегда кое-что упустила - а именно разделение людей на Любовников и Партнёров...
    дело в том, что Любовники как показывает практика вещь весьма постоянно - кто-то раз в неделю, а кто-то чуть ли не каждый день...
    а вот Партнёров у человека может быть безумное множество... как обычно говорят - всех и не упомнишь... =)))))
    также требуется добавить в тему Кекса разделение на людей со скучными и обычными взглядами, т.н. "классиков", и на тех, кто любит "пожёсче"... я может редакцию удивлю, но извращенцев в стране тоже хватает... почитайте всякие форумы... простые люди о таком не напишут .... =)))))

    раз уж Фонтаночка дошла до темы Кекса, до хотелось бы следующей темой увидеть опрос - в каком возрасте люди заводят детей =))))
    а то ВЦИОМ рассказывает, что все начали откладывать этот вопрос "на потом"... великое необъятное "потом"... хотелось бы конкретики - в 30, в 40, в 50, или уже просто забивают на это? ...

    больше Кекса, ещё больше! =)))))))
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