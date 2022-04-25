Опрос: Секс до брака допустим для двух из трёх россиян. Каждый десятый не видит проблем в любовниках

Вступать в половые связи до заключения брака это «нормально и допустимо», уверены 67% россиян. Каждый четвёртый гражданин РФ (27%) считает, что секс до брака ненормален и недопустим. Итоги социологического опроса 25 апреля обнародовал ВЦИОМ.

В ведомстве Валерия Фёдорова напоминают, что в 1992 году сторонников и противников секса без печати в паспорте было поровну — по 39%. При этом каждый пятый гражданин (22%) только что родившейся Российской Федерации ровно 30 лет назад не мог сформулировать своего отношения к половой жизни вне брака. Стоит отметить, что и в 1992-м, и в 2022 году мужчины чаще говорят, что секс до брака — это нормально.



Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться





За прошедшие 30 лет у россиян значительно выросла толерантность к сексу в браке без любви — почти вдвое. Если в 1992 году «нормальными» сношения супругов исключительно ради физиологии считали 16% граждан, то сегодня это «нормально» уже для 29% граждан РФ. Максимальную терпимость к такого рода отношениям сейчас демонстрирует молодёжь. В группе 18–24 года секс без любви, но в браке допустим для каждого второго (52%). До 34 лет так считают 44% респондентов ВЦИОМ.



Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться





При этом терпимое отношение к полигамии в браке, наоборот, резко упало за прошедшие 30 лет. Если в 1992 году иметь помимо мужа (жены) любовника (любовницу) было нормальным для каждого четвёртого недавнего гражданина СССР (25%), то в 2022 году доля граждан с такими подходами снизилась в 2,5 раза — до 9%. Сейчас число граждан, которые говорят о ненормальности «ходить налево», совпало с уровнем поддержки президента Путина после присоединения Крыма — 86%.



Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться





Отношение к любовникам у мужчин и женщин России различно. Если секс-партнёр помимо супруги «нормален» для 12% мужчин, то у женщин РФ лишь семь из ста (7%) могут признаться, что несколько сексуальных партнёров это «допустимо».



Изменения отношения россиян к сексу в браке и до него в том числе объясняются тем, что Россия за 30 лет стала открытой для мира страной, заявил редактор-переводчик Департамента издательских программ ВЦИОМ Илья Ломакин.

«Важным представляется фактор открытых границ, возможностей для путешествий и знакомства с иными культурами, а также аспект общей интегрированности россиян в глобальный дискурс благодаря социальным сетям и интернету в целом. Российское общество не существует в изоляции и вместе с другими странами в собственном темпе и не без сложностей все же двигается в сторону открытости при разговоре о сфере приватного», — утверждает сотрудник государственной службы социологии ВЦИОМ.

Опрос был проведён 16 апреля 2022 года среди 1600 россиян методом телефонного интервью.

