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    В Приднестровье подорвали две антенны радиоцентра в поселке Маяк

    2029
    9 комментариев

    В поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья прогремели два взрыва. Об этом утром 26 апреля сообщили в МВД непризнанной республики.

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    «К месту происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», сапёры Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ», — говорится в Telegram-канале ведомства.

    По данным МВД Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны — одна мегаваттная, а вторая полумегаваттная. «Обе ретранслировали радио РФ», — уточнили в МВД.

    Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в здании министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов.

    Приднестровский радиоцентр — это один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР. Сигнал с него может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Радиоцентр был построен в конце 60-х годов ХХ века.

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    Комментарии (9)

    Фил Коллинз
    о!!и молдоване охренели!!!ща грузины в абхазии мандарины обстреляют!!!
    valua
    массаракш!
    ***_555
    Вот и предлог.
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