В Приднестровье подорвали две антенны радиоцентра в поселке Маяк

В поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья прогремели два взрыва. Об этом утром 26 апреля сообщили в МВД непризнанной республики.
«К месту происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «Маяк», сапёры Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным МВД Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны — одна мегаваттная, а вторая полумегаваттная. «Обе ретранслировали радио РФ», — уточнили в МВД.
Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.
Ранее «Фонтанка» писала, что в здании министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов.