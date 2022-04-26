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    Стали известны подробности задержания трех москвичей по делу о подрыве фейерверка на Товарищеском

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    8 комментариев

    У 16-летнего москвича, которого подозревают в подрыве фейерверка у дверей 35-летнего петербуржца на Товарищеском проспекте, не было с ним личного конфликта ни онлайн, ни офлайн.

    По предварительной информации, самостоятельный школьник не был пользователем программы «Дискорд», а занимался развитием каналов в одном из мессенджеров. Именно там парень якобы и получил заказ на поездку в Петербург.

    Вместе с ним в квартире в Москве задержали его сестру-близняшку, а также 27-летнюю подругу.

    Всех троих везут в Петербург для проведения следственных действий.

    Взрыв смеси для фейерверка весом 2–3 килограмма произошел около трех ночи в парадной дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту. Волной выбило окна и рамы на двух этажах, обломками были повреждены две машины. Момент взрыва попал на видео. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

    По версии следствия, мишенью был 35-летний мужчина, проживающий в одной из квартир на 8-м этаже. Он вел активную сетевую жизнь на одном из ресурсов и регулярно вступал в острые конфликты с пользователями.
    Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (8)

    alexadmin
    А соседей почему не прихватили за компанию?
    hal9000
    Давайте проголосуем..кто за то чтобы их всех отправить в Кащенко??..я ЗА..как проголосуем так и буИт..нет так нет да так да..
    daisychain
    Забавно, что "27-летняя подруга у 16-летнего москвича" не вызывает какой-то бурной реакции взволнованной высокоморальной общественности.
    Давайте ради смеха поменяем мысленно на "27-летный друг 16-летней москвички".
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