Стали известны подробности задержания трех москвичей по делу о подрыве фейерверка на Товарищеском

У 16-летнего москвича, которого подозревают в подрыве фейерверка у дверей 35-летнего петербуржца на Товарищеском проспекте, не было с ним личного конфликта ни онлайн, ни офлайн.

По предварительной информации, самостоятельный школьник не был пользователем программы «Дискорд», а занимался развитием каналов в одном из мессенджеров. Именно там парень якобы и получил заказ на поездку в Петербург.



Вместе с ним в квартире в Москве задержали его сестру-близняшку, а также 27-летнюю подругу.



Всех троих везут в Петербург для проведения следственных действий.

