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    Домашняя хаски напала на 10-летнего ребёнка в Хакасии

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    1 комментарий

    Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасии проводит проверку по факту нападения собаки на ребёнка в Абакане.

    Как сообщили 26 апреля в региональном СК, происшествие случилось накануне. Следователи предварительно установили, что вечером в понедельник 10-летний мальчик катался на велосипеде неподалёку от школы на Рыбацкой улице в Абакане и его укусила за щеку собака породы хаски. Владелец животного пояснил, что собака жила на улице и свободно перемещалась, так как ранее он разобрал вольер. До происшествия случаев её нападения на людей не происходило.

    Пострадавший мальчик был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Ранее «Фонтанка» писала о нападении стаи собак на четырёхлетнего ребёнка под Гатчиной.

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    Комментарии (1)

    Xottabych
    Оригинально, мальчик катался на велосипеде, а собака укусила его за щёку. Либо собака была размером с лошадь, либо у щелкопёра не все дома!
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