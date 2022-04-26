Домашняя хаски напала на 10-летнего ребёнка в Хакасии

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасии проводит проверку по факту нападения собаки на ребёнка в Абакане.
Как сообщили 26 апреля в региональном СК, происшествие случилось накануне. Следователи предварительно установили, что вечером в понедельник 10-летний мальчик катался на велосипеде неподалёку от школы на Рыбацкой улице в Абакане и его укусила за щеку собака породы хаски. Владелец животного пояснил, что собака жила на улице и свободно перемещалась, так как ранее он разобрал вольер. До происшествия случаев её нападения на людей не происходило.
Пострадавший мальчик был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее «Фонтанка» писала о нападении стаи собак на четырёхлетнего ребёнка под Гатчиной.