Производство мотоциклов «Урал» перенесут из России в Казахстан из-за санкций

Российская компания Ural Motorcycles, которая производит одноименные мотоциклы с коляской, собирается перенести сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области) из-за санкций. Об этом сообщил глава компании Илья Хаит.



«Мы вынуждены переехать… Сейчас мы не можем даже импортировать запасные части из-за рубежа. Ну и как минимум мы сможем отправлять (готовую продукцию зарубежным покупателям. — Прим. ред.) из Казахстана», — цитирует Хаита 26 апреля РИА Новости.

