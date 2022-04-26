Производство мотоциклов «Урал» перенесут из России в Казахстан из-за санкций

Российская компания Ural Motorcycles, которая производит одноименные мотоциклы с коляской, собирается перенести сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области) из-за санкций. Об этом сообщил глава компании Илья Хаит.
«Мы вынуждены переехать… Сейчас мы не можем даже импортировать запасные части из-за рубежа. Ну и как минимум мы сможем отправлять (готовую продукцию зарубежным покупателям. — Прим. ред.) из Казахстана», — цитирует Хаита 26 апреля РИА Новости.
Глава Ural Motorcycles назвал проблемы с импортом комплектующих и сложности с экспортом готовой техники «многоуровневой блокадой». «Мы не можем ни ввезти ничего, ни вывезти. А если бы и могли, то мы видим огромные импортные тарифы. В Австралии
Ранее «Фонтанка» со ссылкой на экспертов отрасли сообщала о резком подорожании в России подержанных мотоциклов. При этом спрос на них в этом сезоне, по данным аналитиков, небольшой.