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    Экономика и санкции

    Производство мотоциклов «Урал» перенесут из России в Казахстан из-за санкций

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    16 комментариев

    Российская компания Ural Motorcycles, которая производит одноименные мотоциклы с коляской, собирается перенести сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области) из-за санкций. Об этом сообщил глава компании Илья Хаит.

    «Мы вынуждены переехать… Сейчас мы не можем даже импортировать запасные части из-за рубежа. Ну и как минимум мы сможем отправлять (готовую продукцию зарубежным покупателям. — Прим. ред.) из Казахстана», — цитирует Хаита 26 апреля РИА Новости.

    Глава Ural Motorcycles назвал проблемы с импортом комплектующих и сложности с экспортом готовой техники «многоуровневой блокадой». «Мы не можем ни ввезти ничего, ни вывезти. А если бы и могли, то мы видим огромные импортные тарифы. В Австралии 35 %, в Канаде 35 %, в США 10 %, в Японию мы не можем поставлять мотоциклы вообще», — отметил Хаит.

    Ранее «Фонтанка» со ссылкой на экспертов отрасли сообщала о резком подорожании в России подержанных мотоциклов. При этом спрос на них в этом сезоне, по данным аналитиков, небольшой.

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    Комментарии (16)

    dragvs
    Хорошая новость об успехах экономики страны.
    Zdobsi
    Покупали головки и запчасти для мотоцикла Урал. Такое качество литья отвратительное было в последний раз в Ирбите. Видимо их интересует только зарубежные поставки в США, поэтому и переносят. Только непонятно, к чему все это приведёт.
    BobCat2
    Производство мотоциклов в Ирбите пережило даже распад СССР и работало без государственной поддержки. Реальное успешное производство, ориентированное на экспорт. То, что его переносят в другую страну - печально и показательно.
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