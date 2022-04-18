Эксперты отмечают, что в России резко подорожали подержанные мотоциклы. При этом спрос на них в этом сезоне небольшой. Об этом со ссылкой на специализированный автомобильный портал «Дром» 18 апреля сообщает РИА Новости.



«С начала года бывшая в употреблении мототехника в среднем подорожала на 50 % , а предложение на рынке сократилось на 6 % . Сильнее всего подорожали премиальные мотоциклы Harley-Davidson. С начала года они прибавили в цене около 80 % , средняя стоимость подержанного байка этой марки достигла 1,6 миллиона рублей. Мотоциклы Honda и BMW увеличились в цене на 50–60 % — до 506 тысяч и 620 тысяч рублей соответственно», — уточнила представитель портала Мария Погребец.

