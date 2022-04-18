Эксперты отмечают, что в России резко подорожали подержанные мотоциклы. При этом спрос на них в этом сезоне небольшой. Об этом со ссылкой на специализированный автомобильный портал «Дром» 18 апреля сообщает РИА Новости.
«С начала года бывшая в употреблении мототехника в среднем подорожала на
Она также отметила, что наибольшей популярностью в РФ сейчас пользуются подержанные мотоциклы из Японии. В среднем они подорожали на треть: Yamaha продается за 415 тысяч рублей, Kawasaki — 420 тысяч рублей, а Suzuki — за 385 тысяч рублей.