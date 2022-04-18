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    В России резко подорожали подержанные мотоциклы

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    6 комментариев

    Эксперты отмечают, что в России резко подорожали подержанные мотоциклы. При этом спрос на них в этом сезоне небольшой. Об этом со ссылкой на специализированный автомобильный портал «Дром» 18 апреля сообщает РИА Новости.

    «С начала года бывшая в употреблении мототехника в среднем подорожала на 50 %, а предложение на рынке сократилось на 6 %. Сильнее всего подорожали премиальные мотоциклы Harley-Davidson. С начала года они прибавили в цене около 80 %, средняя стоимость подержанного байка этой марки достигла 1,6 миллиона рублей. Мотоциклы Honda и BMW увеличились в цене на 50–60 % — до 506 тысяч и 620 тысяч рублей соответственно», — уточнила представитель портала Мария Погребец.

    Она также отметила, что наибольшей популярностью в РФ сейчас пользуются подержанные мотоциклы из Японии. В среднем они подорожали на треть: Yamaha продается за 415 тысяч рублей, Kawasaki — 420 тысяч рублей, а Suzuki — за 385 тысяч рублей.

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    Комментарии (6)

    atf
    Напишите еще как подорожали катера и лодочные моторы.
    Леонтий
    Мотоцикл-машина естественного отбора.Везет прямо на кладбище.
    Avs7153
    Подержанные презервативы остаются в старой цене!
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