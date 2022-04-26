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    Трампа поставили на счётчик за неуважение к суду. От него ждут по 10 тысяч долларов в день

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    1 комментарий

    Дональда Трампа обязали выплачивать по 10 тысяч долларов штрафа ежедневно. Так суд рассчитывает стимулировать исполнительность бывшего президента США, который не торопится предоставить документы в рамках расследования в отношении Trump Organization.

    Как сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс 25 апреля, Трампа признали виновным в неуважении к суду и обязали платить ежедневно до тех пор, пока он не исполнит требования суда. В частности, не предоставит документы, которые у него просили в начале апреля.

    Сумму в 10 тысяч долларов ежедневно определило гособвинение, суд не стал возражать и удовлетворил ходатайство офиса генпрокурора в полном объёме.

    «Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование в отношении финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, потому что никто не может быть выше закона», — пишет Летиция Джеймс на своей странице в соцсети.

    Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization началось в 2019 году, когда Трамп был ещё президентом. В 2021 году было возбуждено уголовное дело. Речь идёт о мошенничестве с уплатой налогов, преступном сговоре и подделке деловой документации.

    Трамп заявлял, что преследование имеет политические мотивы.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Да уж оставьте Дональда в покое! Он переживёт...Лучше на себя посмотрите.....
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