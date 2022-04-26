Трампа поставили на счётчик за неуважение к суду. От него ждут по 10 тысяч долларов в день

Дональда Трампа обязали выплачивать по 10 тысяч долларов штрафа ежедневно. Так суд рассчитывает стимулировать исполнительность бывшего президента США, который не торопится предоставить документы в рамках расследования в отношении Trump Organization.



Как сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс 25 апреля, Трампа признали виновным в неуважении к суду и обязали платить ежедневно до тех пор, пока он не исполнит требования суда. В частности, не предоставит документы, которые у него просили в начале апреля.