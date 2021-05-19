В Нью-Йорке возбудили уголовное дело против компании Трампа

Генеральная прокуратура Нью-Йорка проинформировала компанию экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization о том, что в её отношении начато уголовное расследование.



Как сообщает 19 мая CNN со ссылкой на пресс-службу генпрокурора Нью-Йорка, расследование в отношении этой организации больше не носит чисто гражданского характера. «В настоящее время мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном ключе вместе с окружным прокурором Манхэттена», — уточнили в генпрокуратуре.



Отметим, что расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведёт криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Ведомство изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа.

