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В Нью-Йорке возбудили уголовное дело против компании Трампа

Против компании Trump Organization ведётся уголовное расследование

Генеральная прокуратура Нью-Йорка проинформировала компанию экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization о том, что в её отношении начато уголовное расследование.

Как сообщает 19 мая CNN со ссылкой на пресс-службу генпрокурора Нью-Йорка, расследование в отношении этой организации больше не носит чисто гражданского характера. «В настоящее время мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном ключе вместе с окружным прокурором Манхэттена», — уточнили в генпрокуратуре.

Отметим, что расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведёт криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Ведомство изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа.

Бывший президент США ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о «политически мотивированном преследовании».

«Фонтанка» писала, что Дональд Трамп намерен возобновить митинги в свою поддержку. Также он не исключил, что в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост главы Белого дома.

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