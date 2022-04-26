Губернатор Гладков: за сутки обстреляно второе село Белгородской области, есть пострадавшие

По меньшей мере двое пострадали при обстреле приграничного села Журавлёвка в Белгородской области. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место. Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.



Ранее в понедельник губернатор сообщил, что с украинской стороны было обстреляно село Нехотеевка. Там обошлось без пострадавших, повреждены четыре домовладения и один автомобиль. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело. Власти российских областей, граничащих с Украиной, продлили «желтый» уровень террористической угрозы до 10 мая.