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    Губернатор Гладков: за сутки обстреляно второе село Белгородской области, есть пострадавшие

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    7 комментариев

    По меньшей мере двое пострадали при обстреле приграничного села Журавлёвка в Белгородской области. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место. Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.

    Ранее в понедельник губернатор сообщил, что с украинской стороны было обстреляно село Нехотеевка. Там обошлось без пострадавших, повреждены четыре домовладения и один автомобиль. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело. Власти российских областей, граничащих с Украиной, продлили «желтый» уровень террористической угрозы до 10 мая.

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    Комментарии (7)

    Piter Russo
    Что бы этого не было надо отодвигать линию соприкосновения вглубь Украины, раз проводим спецоперацию.
    Свободу Лёхе!
    Поскольку мы уже в тех условиях (не по своей воле!), в которых оказались, пора подумывать о.. референдуме в.. Белгородской области! Чем Белгородская область хуже Крыма?!
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