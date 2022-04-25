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    Лавров предрек исход конфликта с Украиной

    1900
    2 комментария

    Конфликт на Украине закончится договором, но параметры будут зависеть от стадии, на которой он будет находиться на тот момент. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров 25 апреля.

    В эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» министр заявил, что конфликт закончится договором, «как и в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы».

    Сергей Лавров также отметил, что видит связь ситуации на земле и очертаний эвентуального (возможного при благоприятных обстоятельствах – прим. ред.) мирного урегулирования: «Конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», – отметил глава МИД России.

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в стране и в мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (2)

    houspi
    Россия в обмен на санкции получит территории + много дополнительных плюшек.
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