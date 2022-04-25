Устрашающие, но не опасные. Из пожарного щитка в жилом доме в Колпино достали корпуса миномётных мин

Четыре пустых корпуса от миномётных мин военных времён спровоцировали эвакуацию в жилом доме в Колпинском районе Петербурга вечером 25 апреля.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, найденное на Октябрьской улице, 61 не представляет опасности. К такому заключению пришли специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион», обследовавшие предметы. Четыре корпуса от 82-мм и 50-мм мин изъяты для утилизации.



«Проведенной взрывотехниками Росгвардии проверкой установлено, корпуса без запалов, угрозы не представляют. Жильцы возвращаются в свои квартиры», — подтвердили в ГУ МЧС по Петербургу.



Предметы, похожие на снаряды, обнаружили в щитке на первом этаже четырнадцатиэтажного дома незадолго до половины седьмого вечера.

