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    Устрашающие, но не опасные. Из пожарного щитка в жилом доме в Колпино достали корпуса миномётных мин

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    1 комментарий

    Четыре пустых корпуса от миномётных мин военных времён спровоцировали эвакуацию в жилом доме в Колпинском районе Петербурга вечером 25 апреля.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, найденное на Октябрьской улице, 61 не представляет опасности. К такому заключению пришли специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион», обследовавшие предметы. Четыре корпуса от 82-мм и 50-мм мин изъяты для утилизации.

    «Проведенной взрывотехниками Росгвардии проверкой установлено, корпуса без запалов, угрозы не представляют. Жильцы возвращаются в свои квартиры», — подтвердили в ГУ МЧС по Петербургу.

    Предметы, похожие на снаряды, обнаружили в щитке на первом этаже четырнадцатиэтажного дома незадолго до половины седьмого вечера.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии (1)

    Karl_Ivanovich
    РОаз нашли в таком интересном месте - значит спрятали подростки: более мелкие дети до щитка не дотянулись бы, более старшие домой бы унесли.
    Опрос нужен - где-то ведь они эти "сокровища" подобрали, вдруг там ещё есть?!
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