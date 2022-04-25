    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    3 м/с, с-з

    755мм

    77%

    Подробнее
    usd73.36eur77.47
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Похожие на мины предметы нашли в пожарном щитке жилого дома в Колпино

    3319
    1 комментарий

    Взрывотехники ОМОН Росгвардии выехали изучать устрашающее содержимое пожарного щитка в жилой четырнадцатиэтажке в Колпинском районе Петербурга 25 апреля. Спасатели и полиция уже на месте.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, четыре предмета, похожие на миномётные мины времён Великой Отечественной войны, найдены на Октябрьской улице, 61, в Колпино. Их обнаружили в пожарном щите на первом этаже четырнадцатиэтажного дома.

    На месте работают полиция и пожарно-спасательные подразделения, опасность находок предстоит изучить взрывотехникам. По предварительным данным «Фонтанки», это 82-мм миномётные мины военных времён.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    VKuser86771196
    Новая серия "Рязанского сахара".
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний