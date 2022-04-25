Похожие на мины предметы нашли в пожарном щитке жилого дома в Колпино

Взрывотехники ОМОН Росгвардии выехали изучать устрашающее содержимое пожарного щитка в жилой четырнадцатиэтажке в Колпинском районе Петербурга 25 апреля. Спасатели и полиция уже на месте.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, четыре предмета, похожие на миномётные мины времён Великой Отечественной войны, найдены на Октябрьской улице, 61, в Колпино. Их обнаружили в пожарном щите на первом этаже четырнадцатиэтажного дома.



На месте работают полиция и пожарно-спасательные подразделения, опасность находок предстоит изучить взрывотехникам. По предварительным данным «Фонтанки», это 82-мм миномётные мины военных времён.

