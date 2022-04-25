За прокат российских фильмов дадут субсидии объемом до 4 миллионов

Российские компании-дистрибьюторы получат субсидии до 4 миллионов рублей за прокат отечественных игровых фильмов, дебютов и документалок. Объявление об этом появилось на портале Минкульта 25 апреля.



При одобрении заявки субсидии могут составить до 4 миллионов рублей. Таким образом планируется поддержать в прокате фильмы, снятые режиссерами-дебютантами при поддержке Минкульта, а также полнометражные неигровые фильмы. Поддержка игровых фильмов будет осуществляться в летний период — с июня до 30 сентября. Это мера, предпринимаемая ввиду воздействия санкций на российскую киноотрасль.

