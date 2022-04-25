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    Кино

    За прокат российских фильмов дадут субсидии объемом до 4 миллионов

    989
    6 комментариев

    Российские компании-дистрибьюторы получат субсидии до 4 миллионов рублей за прокат отечественных игровых фильмов, дебютов и документалок. Объявление об этом появилось на портале Минкульта 25 апреля.

    При одобрении заявки субсидии могут составить до 4 миллионов рублей. Таким образом планируется поддержать в прокате фильмы, снятые режиссерами-дебютантами при поддержке Минкульта, а также полнометражные неигровые фильмы. Поддержка игровых фильмов будет осуществляться в летний период — с июня до 30 сентября. Это мера, предпринимаемая ввиду воздействия санкций на российскую киноотрасль.

    Ранее «Фонтанка» рассказала о том, как выживают кинотеатры, которые остались без голливудских новинок. Их доход упал на 80 процентов, восполнить потери организации пытаются возвращением в прокат новых фильмов, организуют встречи зрителей с блогерами и сдают кинотеатры под мальчишники.

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    Комментарии (6)

    Неглупая
    Ещё и статью придумают за отказ от просмотра
    AndrewBarsik
    Долго ждал выхода российского фильма "Ампир V". Не дождался. Запретили. Больше не пойду ни на один российский фильм. Никогда, Даже даром. И детям накажу не ходить.
    D’or
    В нашей стране крайне редко что то хорошее снимают (
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